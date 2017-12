Ian McKellen în lenjerie intimă, la un eveniment caritabil

Actorul Ian McKellen, care joacă rolul lui Gandalf în trilogia ”Hobbitul”, s-a dezbrăcat în lenjerie intimă la cea de-a 14-a ediţie a galei caritabile Only Make Believe, care a avut loc marţi, la Jacobs Theatre din New York. Starul trilogiilor ”Stăpânul Inelelor” şi ”Hobbitul” urma să acorde, îmbrăcat în costumul lui Gandalf, un premiu pentru implicarea în activităţile filantropice omului de afaceri Alex Carp. Înainte de prezentarea premiului, însă, Ian McKellen a urcat pe scenă îmbrăcat ca un atlet de maraton şi şi-a dat jos pantalonii scurţi, rămânând într-o pereche de chiloţi care avea imprimate pe partea din spate figura vrăjitorului Gandalf şi cuvintele ”You Shall Not Pass / Nu vei trece”, o celebră replică din trilogia ”Stăpânul Inelelor”, potrivit publicaţiei ”New York Post”. La aceeaşi gală, actriţa Susan Sarandon a primit premiul Sir Ian McKellen pentru activităţi filantropice.

Sir Ian McKellen, născut la Burnley, în Marea Britanie, pe 25 mai 1939, este considerat de critici unul dintre cei mai mari actori britanici de cinema, teatru şi televiziune. Pe lângă rolul lui Gandalf din trilogia ”Stăpânul Inelelor”, semnată de Peter Jackson, Ian McKellen l-a interpretat pe diabolicul Magneto din filmele ”X-Men”, de Bryan Singer. În 2006, McKellen a fost distins cu Ursul de Aur pentru întreaga carieră, la Festivalul de Film de la Berlin.