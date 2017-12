Ian Thorpe a declarat că este homosexual

Australianul Ian Thorpe, cvintuplu campion olimpic la nataţie, a declarat, într-un interviu care va fi difuzat astăzi în Australia, că este homosexual, el confirmând astfel zvonurile care existau de mai mult timp. Thorpe a făcut această mărturisire pentru postul Channel 10, interviul fiind realizat de britanicul Michael Parkinson. "Am înţeles că interviul, descris de Parkinson ca unul dintre cele mai bune făcute vreodată de el, include recunoaşterea de către Thorpe că este homosexual, deşi în trecut el a avut relaţii cu femei", notează Daily Telegraph. În interviul filmat luna trecută, Thorpe a vorbit şi despre anii în care a suferit de depresie în timp ce refuza să mărturisească pentru întreaga lume care este adevărata sa orientare sexuală. O parte a strategiei de păstrare a secretului a fost chiar autobiografia sa, This Is Me, publicată în 2012, în care Thorpe a scris că întrebările despre sexualitatea sa îl rănesc. El a notat atunci că este heterosexual. Ian Thorpe a câştigat trei medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Sydney, în anul 2000, şi două titluri olimpice în 2004, la Atena.