Iancu aduce cele trei puncte în tabăra HCDS-ului

20:10:35 / 13 Februarie 2019

INEXPLICABIL.

Trebuie facut ceva, nu mai scapam de meteahna asta, am vazul filmul asta prost si agonizant de n ori, cu Dinamo, Magdeburg, Steaua, Turda, chiar si la Holstebro, sa conduci 5-6 goluri si sa pierzi sau sa fii la un pas s-o faci. Cineva trebuie sa gaseasca o solutie pentru caderile din joc, pentru lipsa de luciditate, minte limpede si mana sigura,, este inadmisibil sa nu marchezi 7-8 min si sa primesti la foc automat, dupa perioade in care tu ai conrolat, vorbim de jucatori profesionisti cu o anumita experienta de joc, varsta, nu de juniori 2. Bafta sambata, dar daca nu schimbati ceva ne dau portughezii 35-36 de goluri si noi inscriem 17. Cutura nu mai revine, e haos total fara el la coordonare :|