Ianis Hagi, cel mai bun tânăr fotbalist român din 2018!

La București s-a desfăşurat a IV-a ediție a Galei Trofeelor „Alexandrion”, în cadrul căreia au fost premiați, joi seară, în urma voturilor a peste 20 de publicații de specialitate din România, cei mai buni sportivi din 2018.

Căpitanul formaţiei FC Viitorul, Ianis Hagi, a primit trofeul pentru cel mai bun tânăr fotbalist român chiar din partea fostului component al „Generației de Aur”, Gabi Balint. Mircea Lucescu a primit Trofeul pentru Excelenţă în Sport, iar Mirel Rădoi, pentru performanţele obţinute la conducerea naţionalei Under 21 a României.

Printre cei premiați s-au mai aflat Simona Halep (liderul WTA în 2018), Ana Maria Brânză-Popescu (vicecampioană mondială la scrimă), Robert Glință (medaliat cu argint la Campionatul European de nataţie), Nicolae Onică (medaliat cu bronz la CM de haltere şi cu aur la Campionatul European), Mihai Mihuț Mihai Mihuţ (medaliat cu aur la Campionatul European de lupte), Ovidiu Ionescu (medaliat cu argint la Campionatul European de tenis de masă), dar și alți sportivi medaliați la Campionatele Mondiale și Europene.

„Sincer să fiu nu mă aşteptam, dar sunt fericit că sunt apreciat pentru munca pe care o depun zi de zi şi datorită echipei şi staff-ului tehnic mă aflu aici. De mic am dorit să devin cel mai bun din ţară, dar şi în afara ţării atunci când voi juca. Eu am mai puţine trofee, dar tata are o cameră cu trofee şi asta este o motivaţie pentru mine să mă autodepăşesc şi să ajung într-o bună zi la performanţele lui. Eu sper ca uşor uşor să câştig cât mai multe trofee. Deocamdată le ţin în camera mea. Sunt cam puţine”, a spus Ianis Hagi.