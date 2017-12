Ianis Hagi, pe urmele tatălui

Pentru Ianis Hagi, fotbalul a început la 7 ani, la Şcoala de fotbal “Marcel Pigulea” - Pro Luceafărul, iar din vara anului trecut este elevul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Cine nu l-a văzut jucând pe Ianis Hagi ar putea crede că numele pe care îl poartă este argumentul care îi convinge pe antrenori să-l titularizeze. Ianis Hagi nu are însă nici pe departe un statut de favorit, fiind tratat de antrenor la fel ca orice alt coleg din echipă. Faptul că este căpitanul celei mai bune echipe din ţară la categoria de vârstă 1998-99 se datorează doar calităţilor extraordinare de lider şi tehnicii de invidiat. Are o capacitate ieşită din comun de a şti să unească grupul, de a găsi metoda cea mai bună de a-şi încuraja colegii. „Acesta este rolul căpitanului, de a uni echipa, de a da colegilor energia pozitivă de care au nevoie. Pentru a reuşi, trebuie să fim cu toţii ca un pumn, puternici. Ştiu că oamenii aşteaptă mult de la mine pentru că mă cheamă Hagi, însă dorinţa mea este să le demonstrez că trebuie să fiu apreciat pentru ce fac eu pe teren. Am multe lucruri pozitive de învăţat de la tatăl meu”, spune Ianis, iar afirmaţia sa este susţinută de determinarea şi ambiţia pe care o are în timpul partidei. Poate şi de aceea jucătorii care îi plac sunt cei muncitori, cei care luptă pentru interesul întregii echipe. „Îmi place din ţară de Galamaz, pentru modul în care îşi încurajează echipa, de Pădureţu pentru pasele pe care le oferă, dar şi de Andrei Cristea. Din străinătate, preferatul meu este Messi”, mărturiseşte Ianis care şi-ar dori să evolueze cândva la cele mai importante formaţii din Spania, Real Madrid şi Barcelona. Ca orice copil, când timpul îi permite, nu ratează nicio întâlnire cu... jocurile pe calculator, FIFA fiind preferatul său. „Îmi fac profilul meu, al tatălui, al unchiului şi al vărului meu, iar echipa o numesc Viitorul”, spune puştiul care în octombrie va împlini 12 ani. „Are multe calităţi. Loveşte excelent mingea cu ambele picioare, este foarte tehnic şi are o agresivitate pozitivă şi poate ajunge un jucător foarte, foarte bun” îl caracterizează antrenorul Marius Codescu pe Ianis Hagi.

HAGI, MULŢUMIT DUPĂ MECIUL CU JUVENTUS. Pentru Gigă Hagi, victoria din meciul cu Juventus Torino a fost unul dintre cele mai fericite momente de la înfiinţarea Academiei. „Acum putem spune că s-a născut cu adevărat Academia. Poate unii nu realizează ce înseamnă o victorie împotriva celor de la Juventus. Ei au de ani de zile toate mijloacele de a selecta jucători. Noi ne-am înfiinţat de mai puţin de un an de zile şi am reuşit să îi batem. Am văzut că se poate, că este calitate. De acum încolo vom vedea ce va fi” a fost concluzia lui Hagi după primele partide din grupă. „Fotbalul românesc nu mai are extreme, nu mai are jucători de construcţie. Am pierdut mult faţă de ţări care erau cu mult în urmă. Eu vreau ca echipa să paseze mult, să gândească, să aibă tehnică, nu să bubuie mingiile. Nu mă interesează rezultatul cu orice preţ. Vreau ca rezultatul să vină în urma unui joc de calitate, organizat, în care circulaţia mingii să fie foarte rapidă. Acest lucru vreau să îl implementez la toate echipele Academiei”, a spus Gică Hagi.

O NOUĂ VICTORIE. În a patra partidă de la “Mundialito”, turneu ce se desfăşoară în localitatea portugheză Vila Real de Santo Antonio şi care a reunit la start formaţii din 38 de ţări, Academia “Hagi”, a învins, cu 4-0 (1-0), pe FC Sao Luiz Faro (Portugalia), prin golurile marcate de Cârnaţ 2, Ianis Hagi şi Anghel. O nouă victorie clară, la care se adaugă şi succesul, cu 3-0, cu Bondi United (echipa din Australia s-a retras din competiţie), astfel că puştii de la Academie fac un pas important spre optimile de finală la Categoria Infantis. Pentru a fi siguri de acest lucru, trebuie ca astăzi, în partida cu Nacional Madeira, să obţină măcar un rezultat de egalitate. „Sperăm să o ţinem tot aşa şi la Mondialul din 2020 să jucăm pentru România”, a spus, la finalul jocului de ieri, unul dintre cei mai buni jucători, Tiberu Căpuşă. „A fost mai greu să îi mobilizez după victoria cu Juventus, dar sunt mulţumit de rezultat. Cred că fotbalul românesc poate fi unul mai roz în viitor prin aceşti jucători”, a declarat după meci şi antrenorul Marius Codescu. Au jucat: Eşanu, Manole, Ţăranu, Rusu, Trancă, Hagi, Cârnaţ. Au mai intrat: Dur-Bozoancă, Căpuşă, Dumitrescu, Chiriţă şi Anghel. Celelalte rezultate din Grupa a 24-a: Juventus - Bondi United 3-0, Sao Luiz - Juventus 0-9 şi Nacional Madeira - Conil Cadiz 3-3. Azi, de la ora 12.15, în ultimul joc din grupă, Academia “ Hagi” întâlneşte pe Nacional Madeira. Clasament: 1. Academia “Hagi” 12p; 2. Madeira 11p; 3. Juventus 10p; 4. Conil Cadiz 7p; 5. Sao Luiz 6p; 6. Guimaraes 3p, 7. Bondi United 0p. Primele două clasate din fiecare grupă se califică în Championship Round, ocupantele poziţiilor 3-6 din fiecare grupă vor participa în Consolation Round, iar ocupanta locului 7 va evolua în Friendship Tournament.