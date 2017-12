Ianis Zicu este aproape de un transfer în China

Ianis Zicu şi-a încheiat socotelile cu ASA Târgu-Mureş, iar săptămâna trecută a fost declarat de către Comisii drept jucător liber de contract. Ajuns la 33 de ani, atacantul este considerat "prea bătrân" pentru fotbalul din România şi nu mai vrea să-şi găsească o echipă în Liga 1.

Fotbalistul a declarat că discută acum cu două echipe din China, una din prima ligă şi una din liga secundă, şi ar fi tentat să accepte o ofertă din zona Asiei.

"Sunt jucător liber şi dacă vreun club are nevoie de un fotbalist pe postul de al doilea vârf, sunt disponibil. Discut cu cluburi din Asia. Am vorbit cu cineva din China, un club din prima ligă şi unul din a doua. Nu aş vrea să mai joc în România, am şi eu o vârstă, nu mai vreau să-mi sacrific doi ani din viaţă. În România, dacă ai 30 de ani şi nu mai poţi fi vândut, eşti bătrân", a declarat Ianis Zicu la ProSport LIVE.

Zicu a mai jucat în acea zonă la Pohang Steelers şi Gangwon FC, ambele formaţii din Coreea de Sud.