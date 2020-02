Ianis Zicu, mulţumit după primele trei puncte obţinute de Farul în 2020

FC Farul Constanţa a pornit cu dreptul în acest an, câştigând sâmbătă, pe teren propriu, meciul cu Concordia Chiajna, scor 3-1 (A Cruceru 7-pen., 14-pen., 58 / St. Cucu 90), din etapa a 22-a din Liga a 2-a de fotbal. Acest succes l-a mulţumit pe antrenorul principal Ianis Zicu, jucătorii Farului păstrând linia pozitivă în faţa propriilor suporteri în actualul sezon: „În primul rând, vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru că au luptat din primul minut până în ultima secundă. Sunt fericit că am obținut această victorie, fiind prima etapă din acest retur. A început returul de anul trecut, dar eu o consider prima etapă din retur. Aveam nevoie de cele trei puncte și le-am obținut. Este o bucurie să vedem oamenii la stadion. Sper să vină din ce în ce mai mulți, pentru că este păcat altfel. Sunt zece meciuri jucate acasă, nouă victorii și un singur rezultat de egalitate, cu Petrolul, și cred că acești băieți trebuie susținuți mult mai mult, pentru că sunt tineri și au nevoie. Văzând oamenii la stadion, le crește evoluția sută la sută”.

Tehnicianul Farului l-a felicitat pe autorul celor trei goluri, Antonio Cruceru: „Sunt bucuros pentru el! Este un jucător care are o calitate incredibilă, am știut de prima oară când l-am văzut. Știam ce fel de jucător este și trebuie doar să se limpezească un pic din punct de vedere al gândirii și să nu se mai enerveze inutil, pentru că fotbal știe foarte mult și ajută foarte mult această echipă prin calitatea paselor și felul în care interpretează fiecare moment al jocului”.

Ianis Zicu se gândeşte acum la partida cu Petrolul Ploieşti, din etapa viitoare, din deplasare, una în care vor lipsi din echipa faristă doi jucători importanţi: „Din păcate, am pierdut doi jucători pentru partida cu Petrolul. Cruceru a făcut patru galbene și Antoche la fel, așa că vor fi suspendați, dar avem un lot mare, sunt mulțumit de toți jucătorii pe care-i am aici și sunt convins că aceia care vor intra la Ploiești vor face o treabă bună. Încercăm să acumulăm mult mai multe puncte din deplasare decât în prima parte a campionatului. La Ploiești va fi o partidă frumoasă. Sper să fie un gazon bun la Ploiești, să putem să construim cu mai mare încredere și mai multă siguranță, pentru că aici lucrurile nu sunt așa cum îmi doresc. Nu este gazonul foarte, foarte bun. Sper să se remedieze și această problemă, pentru că în rest am toate condițiile și beneficiez de tot ceea ce trebuie să aibă un club profesionist de fotbal atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere al condițiilor de antrenament. Mă refer la echipament și la condițiile salariale, pentru că băieții sunt la zi și sunt mulțumit cu acest lucru”.

Alte rezultate din etapa a 22-a - Vineri, 21 februarie: Universitatea Cluj - Campionii FC Argeş 1-1

Sâmbătă, 22 februarie: CS Mioveni - Viitorul Pandurii Tg. Jiu 0-2

Ripensia Timişoara - Metaloglobus Bucureşti 3-0

Sportul Snagov - SCM Gloria Buzău 0-3

Petrolul Ploieşti - Dunărea Călăraşi 2-0

Pandurii Tg. Jiu - CSM Reşiţa 1-4

Programul celorlalte meciuri din etapa a 22-a - Luni, 24 februarie, ora 17.30 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): FK Csikszereda - UTA Arad

Marţi, 25 februarie, ora 19.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport): Rapid Bucureşti - Turris Oltul Tr. Măgurele

ASU Politehnica Timişoara stă în această etapă.

Clasament: 1. UTA 41p, 20 jocuri (golaveraj: 37-13), 2. Mioveni 37p, 21j (35-21), 3. Rapid 35p, 20j (32-19), 4. FC Argeş 34p, 21j (29-24), 5. Petrolul 34p, 21j (21-19), 6. Turnu Măgurele 32p, 19j (33-24), 7. FC FARUL 32p, 21j (27-19), 8. ASU Poli 31p, 20j (19-10), 9. Buzău 31p, 21j (33-25), 10. Metaloglobus 31p, 21j (23-19), 11. Viitorul Pandurii 30p, 21j (28-27), 12. Călărași 27p, 21j (26-28), 13. Ripensia 27p, 21j (27-30), 14. U. Cluj 26p, 21j (26-22), 15. Csikszereda 22p, 20j (15-23), 16. Reșița 21p, 21j (30-35), 17. Chiajna 21p, 20j (17-27), 18. Snagov 9p, 21j (18-55), 19. Pandurii 8p, 21j (10-45).