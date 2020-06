Ianis Zicu rămâne pe banca Farului

„FC Farul Constanța și Ianis Zicu continuă colaborarea și în sezonul viitor!”, a anunţat marţi, 9 iunie, site-ul oficial al clubului de la ţărmul mării.

„După un sezon de debut în cariera de antrenor, în care a lăsat o impresie excelentă, Ianis Zicu a semnat prelungirea contractului cu clubul nostru, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică și în sezonul viitor al Ligii a 2-a. Managerul FC Farul Constanța, Tiberiu Curt, și tehnicianul în vârstă de 36 de ani au parafat astăzi noul acord și au pus la punct detaliile pentru pregătirea noului campionat”, a menţionat www.fcfarulconstanta.ro.

După parafarea contractului, Ianis Zicu a declarat pentru site-ul oficial al FC Farul: „Sunt fericit că am în continuare încrederea conducerii, după un an mai mult bun decât rău. Am trăit dezamăgirea aceasta, de a nu ne bate pentru promovare, cu toate că următoarele 14 meciuri pe care le aveam de disputat erau cu echipe mai slab cotate, după începutul de retur cu Rapid, Dunărea Călărași, Concordia, Petrolul și Turris. Eu zic că am fi avut șanse foarte mari să fim aproape de locurile de promovare în acest sezon. Am semnat pentru următorul campionat, unul mult mai important pentru Farul. Dacă anul trecut, primul obiectiv era menținerea în Liga a 2-a și formarea unei echipe bune, sper ca în acest sezon să reușim să promovăm, pentru că un antrenor trebuie să plece întotdeauna de la acest gând”.

Iar managerul FC Farul, Tiberiu Curt, a spus: „Noi am fost foarte mulțumiți de activitatea lui Ianis în sezonul trecut, când am reușit să punem să punem bazele și să formăm nucleul echipei, dar și să aducem un staff tehnic competent. Mă bucur că am prelungit contractul cu el, astfel încât proiectul nostru să aibă continuitate și să avem în viitorul sezon rezultate și mai bune”.