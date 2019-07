Ianis Zicu revine la Farul în funcția de antrenor principal

Ciprian Marica, principalul finanțator al SSC Farul Constanța, l-a prezentat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, pe Ianis Zicu în funcția de antrenor principal al formației din eșalonul secund. În vârstă de 35 de ani, Ianis Zicu s-a născut la Constanța, făcând primii pași în fotbal sub îndrumarea antrenorului Iosif Bukkosi. A îmbrăcat tricoul formației de seniori de la FC Farul în sezonul 2002-2003, când a marcat șapte goluri în cele 20 de partide în care a jucat. În cariera sa, Ianis Zicu a mai evoluat la echipele Dinamo București, Poiana Câmpina, AC Parma, Rapid București, Politehnica Timișoara, CSKA Sofia, Pohang Steelers, Gangwon, Petrolul Ploiești și ASA Tg. Mureș. Ianis Zicu are 12 meciuri susținute pentru naționale de seniori a României, înscriind un gol.

„Un moment important pentru Farul, pentru Constanța. De ce Ianis? Pentru că este un copil al Farului, a crescut aici, a învățat, știe ce înseamnă Farul. Este un copil al Constanței. Îmi este un prieten și știu cât de pasionat este, câtă ambiție are pentru a reuși ca antrenor. Cred că Farul are mare nevoie de entuziasmul unui antrenor tânăr, care a văzut cum funcționează lucrurile în străinătate. Trebuie să avem curaj. Am toată convingerea că se va pune în slujba echipei și va munci pentru Farul. Este un nou început cu Ianis antrenor. Sper ca oamenii să îi fie alături. Eu am încredere în el. Ne dorim, visăm să promovăm, dar trebuie să fim realiști și să vedem și problemele pe care le avem. Vreau să îi mulțumesc public domnului Grigoraș pentru că a fost alături de echipă în situația grea”, a spus Ciprian Marica.

„Un moment important pentru oraș, pentru acești jucători tineri, pentru cariera mea de antrenor. Am o dorință extraordinară de a reuși în această meserie. Am început-o doar din pasiune. Sunt convins că vom avea rezultate foarte bune. Poate unii spun că nu am experiență în antrenorat, dar și Cosmin Contra când a început cariera de antrenor era coechipier cu mine la Timișoara, iar a doua zi de dimineață a devenit antrenor principal. Îmi doresc să promovez. este foarte important începutul de sezon”, a declarat Ianis Zicu.

Noul antrenor principal al Farului va fi ajutat de Daniel Florea, fostul fundaș stânga de la Oțelul Galați, Dinamo București și Șahtior Donețk, iar antrenor cu portarii este Mihai Moraru, care a ocupat această funcție și la naționala Republicii Moldova. De asemenea, preparator fizic este Cătălin Bușuricu, iar team-managerul echipei este George Galamaz.