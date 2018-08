Iar anunță meteorologii precipitații pe litoral! Deocamdată, pentru ziua de marți, 17 iulie, nu sunt semnalate ploi, vom vedea razele soarelui printre nori, și ne vom bucura de temperaturi maxime cuprinse între 26 și 31 de grade C și minime între 18 și 22 de grade C. Miercuri, 18 iulie, în schimb, vom avea nevoie de umbrele; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 30 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 17 și 22 de grade C. Și joi, 19 iulie, sunt anunțate precipitații; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 28 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 16 și 22 de grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.