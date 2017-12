... Iar naţionala SUA a renunţat la Bruce Arena

Bruce Arena va părăsi postul de selecţioner al reprezentativei Statelor Unite, după ce naţionala americană a fost eliminată încă din faza grupelor la CM din Germania, a anunţat preşedintele US Soccer, Sunil Gulati. "Am luat decizia de a nu prelungi contractul lui Bruce. Vom începe imediat să căutăm un alt antrenor, pentru a merge înainte", a explicat Gulati. În 2002, la patru ani după numirea sa, Arena a condus naţionala SUA pînă în sferturile de finală ale CM din Coreea de Sud şi Japonia. În acest an, în Germania, SUA a pierdut calificarea din grupă, după două eşecuri, 0-3 cu Cehia şi 1-2 cu Ghana, şi o remiză, 1-1 cu Italia, viitoarea campioană mondială.