Iar se anunță ploi la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță ploi la Constanța. Astfel, joi, 7 iunie, este bine să nu vă uitați umbrelele acasă; sunt anunțate ploi și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 27 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 14 și 18 grade C. Vineri, 8 iunie, ploile se opresc; temperaturile maxime sunt cuprinse între 22 și 29 grade C, iar minimele vor fi între 15 și 18 grade C. Și sâmbătă se anunță vreme frumoasă, cu mult soare; temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 22 și 29 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii anunțate de meteorologi.