Iar se ceartă PSD și PNL Constanța! Acum îi doare de ajutoarele sociale

Atacați de social democrați pentru faptul că au votat împotriva acordării tichetelor valorice pentru 2018, atitudine pe care PSD o consideră de „un cinism rar întâlnit în orice comunitate civilizată“, liberalii constănțeni vin cu mai multe propuneri pentru pesediști. Consilierul județean liberal George Muhscină recomandă conducerii PSD Constanța să renunțe la lefurile de mii de euro din bani publici, pentru a-i ajuta în mod real pe beneficiarii Programului „Respect“! Muhscină spune că programul este „o rușine pentru beneficiari“. „Pentru că am fost provocați de primăria PSD, am hotărât să punem reflectorul pe așa-zisul Program „Respect“, care, în opinia noastră, este un program al Rușinii, conceput cu cinism electoral doar pentru a scoate ochii unor oameni amărâți cu 1,33 lei pe zi!”, afirmă George Muhscină. În opinia consilierului județean liberal, „PSD a pierdut o ocazie nemaipomenită să tacă, și o să explic: Programul identifică un set de categorii vulnerabile din Constanța, fie cu venituri mici, fie cu anumite forme de handicap. PNL este totalmente de acord ca acești oameni, aflați în situații de dificultate, să fie ajutați în mod real. Primăria Constanța alocă un buget de circa 14 milioane de lei pentru aproximativ 30.000 de beneficiari identificați. Ce le oferă acestor oameni? 40 de lei/lună, adică nici mai mult, nici mai puțin de 1,33 lei/zi. PSD are tupeul să laude o măsură care totalizează 1,33 lei pe zi pentru oamenii necăjiți! Este absurd și sper că devine clar că cinismul electoral este pus în dreptul așa-zișilor socialiști, adaug eu, de caviar din PSD Constanța”.

CINE TRĂIEȘTE PE BANI MULȚI

Președintele organizației municipale PNL Constanța face câteva comparații simple, care arată dimensiunea acestui „ajutor” pe care PSD îl folosește drept argument electoral. „1. Indemnizația primarului PSD (Decebal Făgădău, n.r.) este de 13.050 lei/lună, adică 435 lei/zi, beneficiarii „Respect“ primesc 1,33 lei/zi. 2. Alocația de hrană pentru deținuți este de 120 lei/30 de zile, beneficiarii „Respect“ primesc 40 de lei pe diversele tranșe stabilite prin HCL. 3. Primăria Constanța plătește 4 lei/zi (fără TVA) pentru hrana unui câine fără adăpost. De trei ori mai mult decât pentru un beneficiar al Programului „Respect“! Chiar nu vă este rușine să folosiți dramele de viață ale acestor oameni necăjiți pentru a mima un ajutor în viața lor? Este foarte clar faptul că Programul „Respect“ este o umilință aplicată beneficiarilor. O umilință periodică pe banii publici ai constănțenilor, gândită din birouri de o gașcă de „socialiști de caviar“ cu indemnizații babane, fără grija zilei de mâine. Aceiași oameni își permit să acuze liberalii de cinism, uitând de fapt că falsa lor „generozitate“ este cuantificată în viața celor 30.000 de constănțeni sărmani la 1,33 lei/zi”, subliniază George Muhscină.

În final, șeful liberalilor din municipiul Constanța transmite Primăriei Constanța și conducerii PSD, „implantată în diverse funcții pe bani grei“, să nu își mai bată joc de cetățeni.