Iar se plimbă Iohannis prin Bruxelles

22:56:56 / 22 Martie 2018

Domnule Cristian M ...

Vreti sa stiti de ce ma leg de redactia Telegraf, corect? In niciun caz pentru ceea ce sunteti, ci pentru modul in care faceti jurnalism ... este un fapt ca sunteti un ziar pro-PSD, ca sunteti anti-justitie, ca urati DNA-ul si pe Presedintele Romaniei, ca i-ati ridicat osanale lui Mazare si Nicusor, ca il aparati pe Strutinsky si pe toti infractorii certati cu legea din parlament si nu numai ... Nu ma deranjeaza acest fapt, aveti tot dreptul sa va alegeti politica editoriala in functie de interesele patronilor, actionarilor d-voastra ... ati ales stanga? nu este nicio problema, eu sunt de dreapta si intotdeauna aceste forte politice trebuie sa coexiste intr-o societate sanatoasa din punct de vedere democratic, pe scurt, respect opiniile celor dezamagiti de prestatia "Iohanusului" sau de cea a opozitiei ... ba mai mult decat atat, de nenumarate ori m-am declarat, in postarile mele, nemultumit de prestatia opzitiei romanesti pe care, personal, o consider responsabila pentru faptul ca acum un condamnat penal (cu acte in regula) face si desface o intreaga tara ... si nici macar fana a presedintelui nu sunt, nici a celui in functie, nici a celui anterior ... insa este presedintele pe care l-am votat si pe care, in absenta altui candidat mai bun (din orice partid ar fi el), il voi vota si a doua oara ... revenind acum la motivul intruziunii mele in "casa" d-voastra, sunt aici datorita modului in care scrieti, pentru ca personajele care va conduc eu le asociez cu starea dezastruoasa a orasului, atat fizica dar si morala si, astfel, va consider complici la aceasta distrugere ... pentru ca va lipseste etica si deontologia profesionala ... pentru ca practicati cenzura selectiv, in functie de interesul ziarului ... pentru ca va lipseste profesionalismul, preluand ca surse stirile de pe Antena 3 si RTv ... si pentru multe alte motive, am ales sa lupt, doar cu ajutorul acestor postari, impotriva a ceea ce, eu, consider ca distruge acest oras si aceasta tara ... si ca fapt divers, domnule Cristian, nimeni nu ma obliga sa scriu aceste comentarii, nu sunt in slujba nimanui, nici macar nu fac parte din vreun partid ... singura obligatie o am fata de mine, fata de dorinta ca acest oras sa redevina orasul frumos in care m-am nascut si ca aceasta tara sa ajunga si ea, asa cum se spune, "o tara ca afara", un stat puetrnic, fara coruptie, a carui suprem scop sa fie binele oamenilor ... multumesc de atentie, domnule Cristian, o seara buna