Iar se schimbă taxa auto?

Cu siguranţă vă aduceţi aminte de scandalul taxei de poluare, procedurile de infringement, birocraţia, şpăgile, românii păcăliţi, cozile interminabile, înmatriculările furişate în Bulgaria etc. Deşi părea că subiectul s-a încheiat, foamea nesfârşită ce caracterizează actuala guvernare, care caută, cu disperare, să revitalizeze resurse demult epuizate (vezi pensiile tuturor categoriilor de salariaţi, salariile profesorilor, taxele şi impozitele aberante etc. – n.r.) a deschis din nou „dulapul cu scheletele” taxei de poluare. Guvernul este însă bine intenţionat. Motivând că „oamenii trebuie să ştie”, ministrul Mediului, Laszlo Borbely, mai diplomat, anunţă că... va anunţa din timp modificările, în timp ce premierul Emil Boc declară că „un grup interministerial lucrează la o propunere pentru 2011”. Astfel, potrivit ministrului Mediului, Laszlo Borbely, \"vrem să anunţăm din timp eventuala modificare a taxei auto, de aceea ne-am propus ca, până la sfârşitul lui iunie, să spunem dacă din 2011 se va modifica modul de calcul al taxei auto şi cum anume va arăta aceasta. Vrem să respectăm, în eventualitatea unei modificări, principiul „poluatorul plăteşte”, consacrat la nivel european\". Cât despre premier...: \"un grup interministerial lucrează la o propunere pentru 2011, în parteneriat cu mediul de afaceri de profil\". Amintim că taxa auto a fost introdusă de Guvern în luna aprilie 2008, fiind calculată în funcţie de datele tehnice ale fiecărei maşini în parte, pe baza capacităţii cilindrice şi emisiilor de dioxid de carbon. În contextul creşterii numărului de maşini second-hand importate, Guvernul a decis, în decembrie 2008, ca taxa de poluare auto percepută la achiziţia maşinilor noi să fie suspendată începând cu 15 decembrie 2008, până la sfârşitul lunii decembrie 2009, pentru vehiculele Euro 4 cu motorizări de până la 2.000 centimetri cubi înmatriculate pentru prima dată în România şi în UE. Excepţia a fost ridicată la începutul acestui an.