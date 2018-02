Iar sunt anunțate precipitații mixte, la Constanța!

Meteorologii anunță, pentru următoarele zile, la Constanța, vreme cu precipitații mixte. Astfel, marți, 13 februarie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul -1 și 4 grade C; în această zi vom vedea razele soarelui printre nori. În schimb, miercuri, 14 februarie, sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade C, în vreme ce minimele vor fi între -1 și 4 grade C. Joi, 15 februarie, meteorologii anunță lapoviță și ninsoare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 6 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul -2 și 2 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.