Iarnă cu zăpadă, dar fără fenomene extreme

În ciuda previziunilor apocaliptice din vară, s-ar părea că iarna din acest an va fi normală din punct de vedere meteorologic. Astfel, în luna decembrie vom avea zăpadă şi, implicit, şanse de a scăpa de seceta cauzată de cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice din România. Aceste previziuni optimiste îi aparţin ministrului Mediului, Attila Korodi, care crede că temperaturile scăzute din ultimele zile nu marchează începutul iernii, acest anotimp urmînd să se instaleze abia în luna decembrie, atunci cînd sînt aşteptate şi primele ninsori. „Iarna nu a venit încă şi va mai dura pînă se va instala. Iarna, în acest an, va fi normală”, a declarat el ieri. Demnitarul a adăugat că şansele ca zăpada să apară din luna noiembrie sînt aproape nule, pentru această perioadă fiind prevăzute temperaturi de pînă la 10 grade Celsius, precum şi precipitaţii mai mari decît media normală. În ciuda declaraţiilor liniştitoare ale ministrului Mediului, directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu, a afirmat că există posibilitatea ca, pentru scurte perioade de timp, să existe precipitaţii sub formă de ninsoare şi spre sfîrşitul lunii noiembrie.

În privinţa temperaturilor negative, Korodi a precizat că primele astfel de temperaturi, de -2 şi 0 grade Celsius, se vor înregistra în luna decembrie (uitînd, s-ar părea, de situaţia cît se poate de dificilă de la Miercurea Ciuc de săptămînile trecute, cînd s-au înregistrat şi -6 grade - n.r. ), atunci cînd sînt aşteptate şi primele ninsori, în special în vestul şi sud-vestul ţării. Ministrul Mediului a mai spus că prima lună a anului 2008 va fi caracterizată de temperaturi peste media normală a perioadei, cuprinse între -2 şi 6 grade Celsius, dar şi de zăpadă, mai ales în vest, centru şi nord. În ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii, aceasta ar putea fi peste medie doar în partea de vest a ţării. În luna februarie, va fi mai cald decît ar fi normal în această perioadă a anului, în unele zone putînd fi înregistrate chiar şi 6 grade Celsius. Precipitaţiile vor depăşi media normală doar în parte de vest, unde s-ar putea înregistra între 40 şi 60 litri/mp într-o zi. Prima lună a primăverii anului viitor va fi caracterizată de temperaturi mari (pînă la 8 grade Celsius), în toată ţara, iar în nord şi vest, sînt prognozate cantităţi excedentare de precipitaţii (40-60 litri/mp). În sud şi est se vor înregistra 20 - 40 litri/mp de precipitaţii. Potrivit ministrului Korodi, zăpada ar mai putea fi prezentă, în luna martie, doar în nordul şi vestul ţării, iar luna aprilie va aduce creşteri vizibile ale temperaturii în est, sud-est şi vest. „Vom avea o iarnă fără fără fenomene extreme”, a concluzionat ministrul. Ion Sandu, directorul ANM, a mai explicat că, potrivit datelor, seceta se va diminua treptat, dar că nu sînt aşteptate cantităţi enorme de precipitaţii. Anul 2007 a fost cel mai secetos din istoria măsurătorilor meteorologice din România, fiind înregistrate 148 de zile caniculare.