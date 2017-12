Iarna își reintră în drepturi

După mai multe zile în care am avut parte de vreme primăvăratică, iarna și-a reintrat în drepturi. La Constanța va ninge în următoarele zile, iar temperaturile vor atinge chiar și pragul de -7 grade Celsius. Totodată, Bucureștiul, dar și 24 de judeţe din jumătatea de sud a ţării, printre care se numără și Constanța, sunt, de vineri după-amiază și până sâmbătă după-amiază, sub avertizare cod galben de ninsoare şi vânt. Vântul va depăşi la rafală 60 de kilometri pe oră, viscolind zăpada. Ninsorile vor cuprinde mai întâi zona Munţilor Banatului şi cea mai mare parte a Olteniei, Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, apoi se vor extinde şi în Muntenia şi Dobrogea, unde va continua să ningă, în general slab, până sâmbătă după-amiază.

CUM VA FI VREMEA ÎN ACESTE ZILE? Sâmbătă, 7 februarie, la Constanța vremea se menţine închisă şi va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, mai mult noros în timpul zilei, când, pe arii extinse, va ninge, în general, slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale în timpul zilei, viscolind şi spulberând zăpada, apoi va scădea treptat în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 şi 2 grade C, iar cele minime între -6 şi -2 grade C. Duminică, 8 februarie, vremea va fi relativ normală termic, cu cerul temporar noros. Mai ales în cursul nopţii, local va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 4 grade C, iar cele minime între -3 şi -1 grad C. Luni, 9 februarie, vremea se va răci. Cerul va fi temporar noros şi izolat va fulgui. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 3 grade C, iar cele minime între -7 şi -4 grade C.

ECHIPELE RAJA, PREGĂTITE La Constanța, pentru a preîntâmpina eventualele probleme, SC RAJA SA a activat Comandamentul pentru situaţii de urgenţă până sâmbătă, 7 februarie, ora 15.00. Echipele de intervenţie, dotate cu toate utilajele necesare, sunt pregătite să intervină. Consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare, pentru remedierea acestor situaţii într-un timp cât mai scurt, pot sesiza toate avariile apărute la numărul de telefon: 0241.66.44.44.

În contextul atenționării de cod galben, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, vicepremierul pentru Securitate națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a dispus prefecților și șefilor structurilor de situații de urgență din județele vizate de avertizare să ia toate măsurile pentru a preveni și gestiona eventualele situații generate de căderile de zăpadă sau de viscol. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne face un apel către toți cetățenii care urmează să plece la drum să fie pregătiți pentru a circula în condiții de iarnă și să se informeze în prealabil despre starea drumurilor.