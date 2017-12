Iarnă mortală

Cel puţin 26 de persoane au murit săptămâna trecută în SUA şi Canada, din cauza unor incidente legate de vreme, majoritatea deceselor fiind înregistrate în statul Tennessee din sud-estul SUA. Agenţia pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Tennessee a anunţat moartea a 21 de persoane, dintre care 11 din cauza hipotermiei, iar altele în accidente rutiere grave. Un pacient care avea nevoie de dializă a decedat după ce nu a putut primi tratament. În Boston, un bărbat a murit în urma unui infarct, în timp ce curăţa zăpada. În North Carolina, o tânără de 19 ani a murit într-un accident provocat de condiţiile meteorologice nefavorabile, în timp ce, în New Hampshire, o femeie a murit de hipotermie într-o zonă cunoscută pentru drumeţii. În Toronto, în sudul Canadei, poliţia a anunţat că un copil de 3 ani a murit după ce a ieşit singur din casă, purtând doar un tricou şi cizme.

SUA se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, care afectează aproape teritoriul ţării, din Minnesota până în Texas. Vântul rece va scădea temperaturile până la minus 40 de grade Celsius în North Dakota şi Minnesota, în timp ce la Chicago s-au înregistrat, ieri, minus 28 de grade Celsius. Azi sunt aşteptate minus 28 de grade Celsius la Boston, iar în New York şi Philadelphia, minus 20 de grade Celsius. În Texas este aşteptată lapoviţă, în timp ce, în Kentucky, stratul de zăpadă are o grosime considerabilă. Un magazin Walmart a fost evacuat şi închis pe o perioadă nedeterminată, după ce angajaţii au descoperit fisuri în pereţi, provocate aparent de greutatea zăpezii de pe acoperiş. În plus, mii de călători au rămas blocaţi la sol duminică, 600 de zboruri cu plecare sau sosire în SUA fiind anulate. Cele mai afectate aeroporturi sunt cele din Denver, Philadelphia şi New York.