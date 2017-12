Iarna vine în februarie

Şeful Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu, a afirmat că ne aşteaptă un an greu din punct de vedere meteorologic. „Anul 2007 se prefigurează a fi un an secetos. Aceasta este concluzia logică la care am ajuns după finalul lui 2006. În ultima perioadă, anii secetoşi sînt precedaţi de o perioadă cu precipitaţii extrem de scăzute în ultimele luni ale anului precedent, astfel că, după ce am văzut în perioada septembrie-decembrie 2006, putem spune că ne aşteptăm la un an secetos”, a declarat Sandu. Acesta a mai spus însă că, pe fondul lipsei de precipitaţii, fenomenele meteo s-ar putea acutiza, ar putea să crească în intensitate. „Dacă avem o perioadă secetoasă, atunci ploaia care urmează ar putea fi mai violentă, ar putea să cadă o cantitate mare într-un timp scurt şi pe o arie restrînsă. La fel, după un calm atmosferic, vîntul ar putea să bată cu viteze mai mari”, a explicat Sandu. Dat fiind că prognozele meteo pe mai mult de zece zile nu mai au acurateţe, ANM a încercat să realizeze, pe baza unor simulări ale circulaţiei maselor de aer, o schiţă a caracteristicilor climatice majore pentru următoarele patru luni. Astfel, dacă în ianuarie şi februarie temperaturile medii vor fi cu maximum cinci grade peste nivelul mediu multianual, în martie ecartul ar putea scădea la trei, iar în mai temperaturile medii s-ar putea apropia la doar două grade de media multianuală, la nivel naţional. Toate valorile aşteptate vor fi însă mai mari decît media, se precizează în schiţa ANM dată ieri publicităţii. ANM mai precizează că precipitaţiile se vor situa, pînă în mai, „în general în limite normale”, cu excepţia unor anumite zone ale ţării, unde ar putea depăşi valorile de referinţă multianuale. Atît ministrul Mediului, Sulfina Barbu, cît şi secretarul de stat din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Victor Paul Dobre, prezenţi la prezentarea prognozei au declarat că, în principiu, autorităţile sînt „mai pregătite” decît în trecut pentru a interveni în cazul unor situaţii de urgenţă cauzate de fenomenele meteorologice extreme aşteptate în acest an.

Ion Sandu a afirmat că, deşi peste două zile vremea se va răci şi, pentru scurt timp, va ninge la munte, va ploua în restul ţării, iar temperaturile vor scădea, aceste cîteva zile vor fi urmate de altele de încălzire. „După această a doua perioadă de vreme frumoasă, în 2 februarie vremea va căpăta adevăratul aspect de iarnă. Va fi prima tentativă serioasă de instalare a iernii în România din acest an. Va ninge abundent la munte, va ploua în restul ţării, iar timp de mai multe zile temperaturile vor fi scăzute”, a spus Ion Sandu. Acesta nu a putut preciza cît timp vremea va avea aspect de iarnă în România.