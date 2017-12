La început de primăvară, tânăra artistă Dana Călcâi-Gherghe îi invită pe cei care iubesc poveştile marilor oraşe, învăluite în parfum de epocă, să descopere „Iaşii amintirilor” din noua sa expoziţie de pictură. Este vorba despre Iaşiul anilor ’20, aşa cum apare el în ilustrate vechi, dar şi despre cel al copilăriei, adolescenţei şi studenţiei sale, transpus pe pânze de mari dimensiuni, expuse, în această perioadă, la Muzeul de Artă de la malul mării.

Prin intermediul creaţiilor semnate de Dana Călcâi-Gherghe, iubitorii de artă vor poposi în „oraşul celor şapte coline”, pe Strada Golia, vor străbate Piaţa Unirii, Râpa Galbenă sau se vor... odihni în Grădina Copou. Străbătând „Iaşii amintirilor”, vizitatorii expoziţiei vor avea o surpriză. Ei vor descoperi, printre lucrările din cele patru săli de la parterul Muzeului de Artă, Cazinoul din Constanţa, din anul 1913, dar şi Strada Şerban Vodă din Piteşti.

„Tema acestei expoziţii este veche în activitatea mea artistică, dar aici, la Constanţa, am adus-o ezitând, deoarece nu ştiam dacă va interesa publicul. Această expoziţie este „eticheta” mea, dacă pot să spun aşa. Este o expoziţie bazată pe cărţi poştale, dar fiecare lucrare are la bază un colaj. Trăsurile, personajele, sunt din imaginaţia mea, însă în redarea clădirilor m-am inspirat din cărţi poştale, deoarece nu aveam de unde să ştiu cum arătau la acea vreme, deşi multe şi-au mai păstrat încă poezia”, a spus autoarea expoziţiei, Dana Călcâi-Gherghe. „Iaşiul are farmecul, poezia lui, fiecare piatră spune o poveste, fiecare colţ de stradă are o istorie”, a mai spus, cu nostalgie, artista care şi-a întemeiat o familie la malul mării.