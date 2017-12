Iată ce job îţi aduce 108.000 euro/an!

Cele mai bine plătite locuri de muncă în România sunt în domeniile inginerie şi producţie (cu un maxim de 30.000 de euro/an), servicii bancare şi financiare (67.000 euro/an), contabilitate şi asigurări (108.000 euro/an), nivelurile de salarizare fiind comparabile cu cele din Cehia, Ungaria sau Turcia. „În ultimii ani, piaţa muncii a fost într-o continuă schimbare. Domeniul ingineriei, spre exemplu, este puternic influenţat de producţia de automobile, în toate ţările din Europa Centrală şi de Est. La acest capitol, România se află pe primul loc în regiune, în condiţiile în care un inginer automatist are un salariu de 30.000 euro pe an, în comparaţie cu Turcia - 26.000 euro şi Cehia - 24.000 euro“, spune managerul Grafton Recruitment România, Robert Kicsi. Cât despre bănci, în ciuda restructurărilor şi programelor de reducere a costurilor, România rămâne ţara cu cel mai bine plătit „settlements manager“, cu 67.000 euro/an, fiind urmată îndeaproape de Ungaria (60.000 euro) şi Slovacia (36.000). Domeniul contabil şi al asigurărilor a fost relativ stabil în ultimul an, neînregistrându-se o creştere a salariilor. România se clasează pe locul 2, cu lefuri de 108.000 euro pe an încasate de către directori financiari, pe locul întâi în Europa Centrală şi de Est aflându-se Polonia, cu 145.960 euro pe an. Pe de altă parte, salariile din domeniul IT au crescut cu 5 - 10% în toate ţările care au fost incluse în studiul Grafton. În România, remuneraţiile au urcat cu 8%. Spre exemplu, un director IT român câştigă maximum 53.000 euro pe an, clasându-se pe locul 5 din cele şapte ţări analizate. Cel mai bine plătit director de IT se află în Turcia, având un salariu de 70.400 euro pe an. În ceea ce priveşte sectorul de construcţii, se pare că acesta este încă în recesiune în Europa Centrală şi de Est. Astfel, în Turcia, un site manager câştigă anual 44.000 euro, în Slovacia - 36.000 de euro, în Polonia - 34.900 de euro, iar în România - 23.000 euro.