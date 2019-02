Iată ce poate contribui la echilibrul florei intestinale!

Berea este cea mai populară băutură din categoria celor obținute printr-un proces de fermentare. Consumul acesteia în cantități moderate a fost legat de-a lungul timpului de posibile efecte benefice pentru sănătate, spre deosebire de situațiile de abstinență sau de consum excesiv. Aceste efecte benefice, rezultate doar în condițiile unui consum moderat, se datorează în special ingredientelor sale, care fac din bere o sursă importantă de polifenoli.

Polifenolii reprezintă un complex de substanțe bioactive care ne ajută în lupta cu radicalii liberi și reduc efectele toxice ale acestora. În plus, aceștia pot prezenta proprietăți antiinflamatorii. Conținutul de polifenoli din bere provine în cea mai mare parte din malț, aproximativ 80-90%, iar 10-20% din hamei.

Polifenolii sunt furnizați organismului nostru prin intermediul alimentelor pe care le consumăm și sunt produșii intermediari ai metabolismului, ceea ce înseamnă că ajung în intestinul gros păstrându-și integral proprietățile, unde vor intra în contact cu flora intestinală. Aceasta îi va transforma în produși cu o greutate moleculară mai mică și cu proprietăți importante în relația cu gazda. Studiile sugerează că polifenolii din bere pot influența compoziția florei intestinale, favorizând dezvoltarea de bacterii benefice și împiedicând proliferarea altor bacterii dăunătoare. Prezența bacteriilor benefice în organism ar putea fi asociată cu o mai bună sănătate a metabolismului.

Potrivit unui studiu realizat anul trecut în cadrul Institutului de Știință și Tehnologie a Alimentației și Nutriției al Consiliului Superior de Cercetare Științifică din Spania, consumul moderat de bere ar putea contribui la o mai mare diversitate a bacteriilor în flora intestinală. Studiul a fost realizat în Europa, pe un eșantion de 395 de subiecți sănătoși și a analizat cantitatea și frecvența consumului, activitatea fizică desfășurată, alimentația și starea generală de sănătate.

„Fermentarea care are loc în cadrul procesului de fabricare a berii crește biodisponibilitatea nutrienților și produce componente antimicrobiene, antioxidante, bioactive. Studii recente sugerează faptul că ar rezulta și modificări în compoziția microbiotei intestinale, atribuite acțiunii compușilor fenolici după consumul de băuturi obținute prin fermentare. Berea este una dintre cele mai populare băuturi dintre cele obținute prin acest proces, ce poate asigura organismului nostru minerale, vitamine din grupul B și carbohidrați, fiind, în același timp, o sursă extraordinară de antioxidanți, desigur, în condițiile unui consum moderat”, spune dr. Corina Zugravu, Președintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție.

Flora intestinală este reprezentată de totalitatea microorganismelor vii care găzduiesc aparatul digestiv. Printre numeroasele sale funcții, se evidențiază protejarea sistemului imunitar, exercitând un efect de barieră și ajutând la combaterea agresiunilor altor microorganisme, pentru a păstra integritatea mucoasei intestinale. În plus, ajută organismul să prelucreze anumite alimente pe care stomacul și intestinul subțire nu le pot descompune și contribuie la producția de vitamine B și K. O floră intestinală sănătoasă și echilibrată este esențială pentru asigurarea unei funcții digestive adecvate.

Consumul moderat de bere este definit de Organizația Mondială a Sănătății drept o cantitate de 660 ml/zi pentru bărbați și 330 ml/zi pentru femei. În condițiile în care sunt respectate aceste recomandări, consumul de bere poate fi inclus cu succes într-o alimentație echilibrată și sănătoasă, având în vedere conținutul relativ redus de alcool pe care îl conține și ingredientele 100% naturale din care este preparată: drojdie, hamei, apă și cereale.