Iată ce pot mânca, în ziua de Paște, copiii!

Cum cei mai mulți credincioși mănâncă de Paște diferite preparate din carne de miel sau friptură de miel, specialiștii vin cu câteva sfaturi utile pe care este bine să le respectăm. Medicul specialist pediatru Ingrid Ada Bălan, Cabinet www.vindecadai.ro, citată de Asociația Pro Consumatori, a explicat că nu toți copiii pot consuma carne de miel. „Carnea de miel este indicată a fi consumată de către copiii care au vârsta mai mare de doi ani, cantitatea recomandată fiind corelată cu vârsta copilului şi variind între 50 şi 200 gr/zi. Carnea provenită de la mieii hrăniţi cu iarbă este o sursă foarte importantă de acizi graşi Omega 3, aceasta fiind cu aproximativ 25% mai ridicată comparativ cu carnea mieilor crescuţi în sistem convenţional”, spune medicul. Tot ea adaugă că, în state precum Australia, carnea de miel reprezintă alimentul care are cea mai importantă cantitate de acizi graşi Omega 3, esenţiali pentru stoparea inflamaţiei cronice din organismul nostru. De asemenea, un miel crescut pe o pajişte verde face mai multă mişcare, reducându-se în acest mod ţesutul adipos şi reflectându-se în mod pozitiv şi asupra structurii nutrienţilor regăsiţi în carne. Conform portalului whfoods.com, într-un cotlet slab de miel care cântăreşte aproximativ 115 grame se regăseşte jumătate din necesarul zilnic recomandat de proteine, Seleniu şi Vitamina B3. ”În plus, conţine toată cantitatea de Vitamina B12 recomandată zilnic şi surse importante de Zinc şi Fosfor. În acelaşi timp, carnea de miel este integrată în dieta de tip mediteranean, una dintre cele mai sănătoase diete din lume. Nu recomand consumul cozonacilor de către copii, întrucât conţin zahăr, drojdie, agenţi de creştere şi carbohidraţi cu ardere rapidă, toate aceste ingrediente alimentând fungii în intestin şi dereglând nivelul glicemiei”, adaugă medicul specialist. În plus, cozonacii comercializaţi în magazinele noastre conţin îndulcitori, coloranţi sau conservanţi, putând declanşa multe probleme gastro-intestinale care se pot complica destul de uşor. ”Sunt de părere că acest produs de patiserie poate fi substituit cu alternative mult mai prietenoase cu sistemul digestiv, recomandând în ultimă instanţă consumul deserturilor vegetariene, nepreparate termic. Susţin ideea consumării ouălor roşii de către copii, atât timp cât sunt proaspete şi vopsite în mod natural. Totuşi, nu-i sfătuiesc pe părinţi să le dea micuţilor mai mult de un ou pe zi. În acelaşi timp, este esenţial să vă procuraţi ouăle bio dintr-o sursă de încredere, în caz contrar putând creşte riscul contaminării cu bacteria Salmonella”, completează medicul specialist pediatru.