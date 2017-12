Iată cum sunt stabilite locurile pentru medicii rezidenți!

Exodul de neoprit al medicilor nu mai constituie o noutate pentru nimeni; sistemul sanitar românesc are serios de suferit, unele spitale fiind nevoite să închidă secții în lipsa doctorilor. Grav este că niciun ministru al Sănătății nu a putut să pună punct acestei stări de fapt. Doar promisiuni și nimic mai mult. Medicii sunt hotărâți să părăsească țara încă de pe băncile facultăților; pleacă pentru salarii mai mari, pentru condiții de lucru bune, pentru respect. Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că locurile pentru medicii rezidenţi trebuie să fie stabilite în funcţie de nevoile fiecărui spital, nu după ureche, astfel încât, după terminarea Rezidenţiatului, medicii să nu mai fie nevoiţi să plece din ţară.

”(...) Din ceea ce ştiu eu, la următoarea şedinţă a Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Bucureşti voi fi invitat pentru a discuta despre problema Rezidenţiatului. Consider că Rezidenţiatul trebuie coborât la nivel de universitate. Nu cred că Ministerul Sănătății trebuie să se implice în concursul de Rezidenţiat. Examenul trebuie să aibă componentă naţională, dar ministerul trebuie să stabilească doar politica şi doar numărul de locuri. Consider că medicii rezidenţi, în momentul în care ocupă un loc, acel loc să fie post, de fapt. Se dă concurs de Rezidenţiat pentru post de chirurgie la Călăraşi, post de chirurgie la Deva. Vom încerca, poate nu în acest an, pentru că nu ştiu dacă din punct de vedere administrativ vom reuşi să cuprindem tot sistemul, dar începând cu anul viitor vom scoate locurile destinate exact spitalului", a declarat demnitarul. Bodog susține că astfel ar putea diminua numărul medicilor rezidenți români care aleg să profeseseze în străinătate, în special în țările vestice. ”Dacă posturile sunt scoase în neant, în primul rând rezidentul nu are nicio certitudine că va fi angajat la finalizarea studiilor şi atunci în timpul Rezidenţiatului îşi caută un post undeva în străinătate şi pleacă. Consider că, dacă mi-am luat Rezidenţiatul pe post la Călăraşi şi acolo nu este alt medic, este totală lipsă de responsabilitate să îmi las postul şi să plec în altă parte”, a adăugat Florian Bodog.

Potrivit Colegiului Medicilor, peste 14.000 de medici români au plecat să lucreze în străinătate, în ultimii ani. Raportările care ajung la Colegiul Medicilor de la organizaţiile profesionale din alte state arată că ţările preferate de medicii care aleg să lucreze peste hotare sunt Germania (4.062 de medici români în prezent), Franţa (peste 4.000 de medici români) şi Marea Britanie (2.463 de medici în prezent), dar şi Belgia, Italia sau Spania.