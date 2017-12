Iată cum va fi vremea la Constanța în următoarele 3 zile!

Prima zi a săptămânii, luni, 20 februarie, aduce ploaie la Constanța, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 3 și 5 grade C, iar minimele între -2 și 1 grad C. Marți, 21 februarie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Temperaturile maxime se vor încadra în intervalul 5 și 9 grade C, iar minimele se vor situa între 1 și 4 grade C. Miercuri, 22 februarie, vremea va continua să se încălzească, astfel temperaturile maxime se vor situa în intervalul 8 și 13 grade C, iar minimele - între 3 și 5 grade C.

În general, în Dobrogea și estul Munteniei vor fi ploi și trecător lapoviță. Pe timpul nopții cerul se va degaja în sud, în est și parțial în centru, astfel că vor fi temperaturi mai scăzute decât în nopțile precedente.