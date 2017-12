Iată la ce facultăți de la Universitatea „Ovidius“ te poți înscrie online!

Cei care doresc să urmeze din această toamnă cursurile unei instituții de învățământ superior trebuie să știe că perioada de înscriere pentru admiterea la Universitatea ”Ovidius” din Constanța (UOC) se apropie. Astfel, pentru cele 16 facultăți ale universității sunt scoase la concurs, la nivel licență, 1.320 de locuri fără taxă pentru învățământul cu frecvență, 2.870 de locuri cu taxă la învățământ cu frecvență și 645 de locuri pentru învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă (ID/IFR). Pentru studii universitare de masterat sunt scoase la concurs în acest an 620 de locuri fără taxă și 1.906 locuri cu taxă. În acest an, UOC îşi aşteaptă viitorii studenţi la înscrieri, pentru programele de licenţă şi master, în perioada 12 - 27 iulie. Astfel, pentru studii de licență, în perioada 12 - 27 iulie se desfășoară înscrieri pentru toate domeniile de studii și se organizează probele de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți). Până pe 5 august se vor finaliza înmatriculările pentru sesiunea iulie. Sesiunea de toamnă este organizată în perioada 5 - 16 septembrie, când au loc înscrieri pentru toate domeniile de studii și susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți), urmând ca până pe 26 septembrie să se finalizeze înmatriculările pentru sesiunea septembrie. Facultatea de Arte are un calendar propriu de admitere la studii de licență, astfel că în perioada 14 - 20 septembrie are loc perioada de înscriere la admitere, între 20 și 23 septembrie este programată perioada de susținere a probelor, iar pe 26 septembrie se vor afișa rezultatele finale.

ÎNSCRIERE LA MASTERAT

Pentru înscrierea la studii universitare de masterat, calendarul organizat de UOC este următorul: între 18 și 27 iulie au loc înscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare. Admiterea la studiile universitare de masterat se încheie în septembrie, după a doua sesiune de înscrieri. A doua sesiune de înscrieri are loc în perioada 5 - 16 septembrie, când se fac înscrieri pentru toate domeniile de studii şi susținerea probelor de concurs (în funcție de calendarul fiecărei facultăți). De asemenea, în perioada 5 - 25 septembrie au loc înscrieri la studii universitare de masterat pentru facultăţile care au prima sesiune de susţinere a examenului de licenţă în toamnă și pe 26 septembrie este data-limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

ÎNSCRIERI ONLINE UOC

continuă demersul de simplificare a procesului de înscriere a candidaţilor din alte judeţe. La cinci facultăţi, respectiv Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Facultatea de Arte şi Facultatea de Construcții, înscrierea la admitere se face exclusiv online. Platforma de înscriere online va fi disponibilă odată cu deschiderea sesiunii de admitere, pe 12 iulie. Toate informaţiile legate de admiterea 2016, sesiunile iulie şi septembrie, pot fi accesate pe admitere.univ-ovidius.ro.