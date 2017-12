Iată numerele extrase astăzi la Loto 6/49

În această după-amiază au avut loc noi trageri LOTO 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Iată, așadar, numerele câștigătoare de astăzi.

JOKER: 5, 16, 45, 44, 41 şi 9

NOROC PLUS: 4, 0, 5, 7, 0, 0

LOTO 5/40: 17, 2, 29, 27, 32, 30

SUPER NOROC: 0, 3, 9, 3, 9, 0

NOROC: 1, 2, 6, 1, 8, 1, 8

LOTO 6/49: 32, 25, 45, 43, 40, 2

După extragerea de joi, La LOTO 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 6,2 milioane lei (peste 1,4 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,4 milioane lei (aproximativ 540.000 euro). În urma tragerii JOKER de joi, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 7 milioane lei (aproximativ 1,58 milioane euro). Si la jocul Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 193.600 lei (peste 43.500 euro). La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 150.000 lei (aproximativ 34.000 de euro), iar la jocul Super Noroc, la aceeasi categorie, se inregistreaza un report atractiv in valoare de peste 112.000 lei (aproximativ 25.000 euro).