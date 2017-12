Iaurturi naturale… cu lapte praf şi coloranţi

Medicii nutriţionişti continuă să atragă atenţia asupra produselor alimentare aşa zis naturale. De exemplu, dr. Magdalena Moroşanu, medic diabetolog-nutriţionist, dă exemplul iaurtului, mulţi considerându-l un produs natural şi foarte hrănitor. Chiar dacă lista ingredientelor din compoziţie este una mai scurtă decât la alte alimente, asta nu înseamnă că şi ele sunt mai sănătoase. Unul dintre ingredientele care n-au, de fapt, ce căuta în iaurt este laptele praf. “Într-un iaurt, indiferent de tipul lui, nu are ce căuta laptele praf. Ori este natural, ori ce? Consider că laptele praf nu este prea bun în alimentaţie pentru că are în compoziţie foarte multe grăsimi şi glucide. Este deshidratat. Consumul acestor grăsimi duce către aceeaşi boală periculoasă de care am mai vorbit, ateroscleroza”, spune dr. Moroşanu. Restul componentelor sunt: lapte pasteurizat, grăsime din lapte şi fermenţi selecţionaţi din iaurt. Însă cel mai controversat este conţinutul de grăsimi. Dublu faţă de cel al laptelui natural. Atunci când când vine vorba despre iaurtul cu fructe lucrurile sunt de-a dreptul dramatice. De exemplu, iaurtul cu căpşuni conţine: lapte pasteurizat, zahăr, căpşuni 2%, proteine din lapte, amidon modificat şi fermenţi selecţionaţi din iaurt.

Pe lângă faptul că într-o sută de grame de iaurt cu căpşuni, fructele se regăsesc doar în proporţie de 2%, în acest procent fiind incluse siropul de glucoză-fructoză, coloranţi naturali (suc de morcov negru şi betacaroten) şi arome, nu toate naturale.