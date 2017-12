Ibericii îl vor pe Mejuto Gonzalez în finală

Cei mai pesimişti suporteri ai naţionalei Spaniei sînt siguri că selecţionata lui Aragones va fi eliminată în sferturi şi au lansat un site prin care îl susţin pe arbitrul Manuel Mejuto Gonzalez pentru a conduce la centru finala Campionatului European din Austria şi Elveţia, informează cotidianul “Marca”. Pagina web este www.hartosdecaerencuartos.com care se traduce în “sătui să picăm în sferturi”. “Nu vrem ca nimeni să se supere, nu e nimic personal. De fapt, ne-ar încînta ca Spania să joace finala, dar avem mari îndoieli că asta se va întîmpla. Vrem ca Spania să triumfe la EURO 2008. Tocmai de aceea îl susţinem pe spaniolul care are cele mai şanse să reuşească asta şi care merită la fel de mult ca şi cei 23 de jucători. Acest spaniol este Mejuto Gonzalez”, scrie pe site-ul dedicat arbitrului iberic. Cei care au făcut acest site îi îndeamnă pe suporteri să posteze clipuri video cu arbitrul Gonzalez, iar cel care va avea cele mai originale imagini va fi premiat cu suma de 300 de euro şi echipament sportiv de la Umbro. Spania s-a calificat în sferturile de finală din Grupa D, de pe primul loc, unde s-a impus în faţa Rusiei, scor 4-1, şi în faţa Suediei, scor 2-1. Ultimul meci al ibericilor în grupă este programat în această seară, de la ora 21.45, în faţa Greciei, la Salzburg. În sferturi, Spania va întîlni ocupanta locului secund din Grupa C.