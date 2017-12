Ibrahimovic spune că „Franța e o țară de rahat”, care nu merită o echipă ca PSG

Internaționalul suedez Zlatan Ibrahimovic a avut o ieșire nervoasă după înfrângerea suferită de Paris Saint-Germain pe terenul echipei Girondins Bordeaux, scor 2-3, duminică seară, într-o partidă din cadrul etapei a 29-a a campionatului Franței. „În 15 ani, nu am văzut niciodată un asemenea arbitraj. În această țară de rahat. Această țară nu o merită pe PSG. Suntem prea buni pentru această țară”, a spus Ibrahimovic la finalul jocului de la Bordeaux, conform imaginilor difuzate de postul Infosport+. În secvențele filmate de postul respectiv, starul suedez a fost surprins în momentul în care se îndrepta foarte nervos spre vestiare, iar afirmațiile sale au fost făcute în limba engleză. Ibrahimovic a reușit o dublă în jocul de la Bordeaux, insuficientă însă pentru ca PSG să obțină vreun punct. Parizienii au rămas pe poziția secundă a clasamentului, la trei puncte în spatele liderului Olympique Lyon. „Dezamăgirea lui Ibrahimovic nu justifică afirmațiile sale insultătoare față de arbitraj și de țara care îl găzduiește. Va trebui să-și ceară scuze”, a reacționat pe Twitter ministrul francez al Sportului, Patrick Kanner. Atacantul lui PSG și-a prezentat ulterior scuze pentru ieșirea sa nervoasă, explicând că afirmațiile sale nu s-au referit la Franța ca țară, ci numai la arbitraj. „Vreau să-mi cer scuze dacă unele persoane s-au simțit ofensate. Vreau să precizez că afirmațiile mele nu au vizat nici Franța și nici francezii. Am vorbit de fotbal și nu de altceva. Am pierdut un meci și accept acest lucru, dar nu accept atunci când arbitrul nu respectă regulile. Nu este prima oară când se întâmplă asta. M-am exprimat sub imperiul nervilor și toată lumea știe că, în astfel de momente, cuvintele pot depăși gândirea”, a precizat Ibrahimovic într-un comunicat.

Ieri, un val de critici s-a abătut asupra atacantului suedez, liderul extremei dreapta, Marine Le Pen, invitându-l chiar pe fotbalist să părăsească țara. „Cei care consideră că Franța este o țară de rahat pot să o părăsească. Iată, este foarte simplu. Pe de altă parte, sunt lucruri mult mai importante de care am putea vorbi”, a afirmat președinta Frontului Național (FN). Un lider al Partidului Socialist (PS) de la putere, Jerome Guedj, a catalogat drept „inacceptabilă” și „un capriciu de vedetă” reacția lui Ibrahimovic. „Să joace fotbal și să tacă din gură, sau cel puțin să fie respectuos față de această țară”, a declarat el. Opoziția de dreapta condusă de fostul președinte Nicolas Sarkozy, mare suporter al echipei PSG, a minimalizat incidentul, fostul ministru Bruno Le Maire calificând episodul drept „polemică total inutilă”. „El a făcut această afirmație la nervi... Desigur nu este acceptabil, dar și-a cerut scuze și cred că sunt probleme mult mai importante decât declarațiile lui Zlatan Ibrahimovic”, a adăugat Le Maire.

SUEDEZUL AR PUTEA FI SUSPENDAT!

Ibrahimovic ar putea fi suspendat în competițiile interne, Comisia de Disciplină a Ligii Franceze de Fotbal anunţând ieri că va analiza joi cazul atacantului suedez, care a criticat arbitrajul meciului cu Bordeaux și a făcut afirmaţii insultătoare la adresa Franţei. Pentru atacul la adresa statului, a fotbalului francez și a arbitrajului, suedezul riscă să fie suspendat cel puțin trei etape!