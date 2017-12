Ibuprofenul prelungeşte viaţa?

Ibuprofenul, un antiinflamator non-steroidian, ar putea contribui la păstrarea stării de sănătate şi la prelungirea vieţii, potrivit unor experimente realizate pe mai multe specii de animale, informează AFP. ”Am folosit mai întâi ibuprofen pe drojdia de bere, un model cunoscut, utilizat în studiile despre îmbătrânire, şi am constatat o prelungire a vieţii acestor microorganisme”, a explicat Michael Polymenis, biochimist la Universitatea Texas A&M, coordonatorul acestui studiu, publicat joi în revista ştiinţifică americană „Public Library of Science-Genetics“. ”Apoi, am făcut acelaşi experiment pe viermi şi pe muşte drosofile şi am observat o prelungire a vieţii acestor animale, ca şi o menţinere mai îndelungată a stării lor de sănătate”, a adăugat acelaşi cercetător. Administrat în doze comparabile cu cele care ar putea fi recomandate oamenilor, ibuprofenul a prelungit vieţile acelor microorganisme, viermilor şi muştelor drosofile cu aproximativ 15%, adică echivalentul a 10 ani în cazul oamenilor, care ar avea în această perioadă de timp şi o sănătate bună.

Folosirea ibuprofenului, care reduce inflamaţiile şi durerile, este extrem de răspândită.

Michael Polymenis a precizat că ibuprofenul acţionează asupra capacităţii celulelor de drojdie de bere de asimilare a triptofanului, un aminoacid prezent în toate organismele. Triptofanul, un compus al proteinelor, este esenţial pentru oameni. El nu poate fi sintetizat de organism şi, ca urmare, trebuie introdus prin alimentaţie. ”Nu suntem siguri că înţelegem complet acest mecanism, dar el merită să fie studiat în cercetări viitoare”, a declarat coordonatorul studiului, care a colaborat cu Buck Institute for Research on Aging, aflat în oraşul Novato din statul american California.