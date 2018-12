ICCJ sesizează CCR în legătură cu desecretizarea protocoalelor SRI

13:38:36 / 21 Noiembrie 2018

..SI SISTEMUL TICĂLOȘIT.

..Un SISTEM TICĂLOȘIT care își arată adevărata dimensiune , prin această cerere HALUCINANTA ICCJ care e condusă de o BASISTA Johanista Cristiana Tarcea, cerere care solicită că ABUZURILE GRAVE DIN JUSTIȚIE COMISE de PDL PNL CIUMA NEAGRĂ sa nu fie dezvăluite , pentru că întreg mapamondul și poporul român să cunoască adevărul despre așa zisa luptă contra corupției !!!.... Le este frică PDL PNL CIUMA NEAGRĂ și WC JOHANIS că ADEVĂRUL DESPRE PROTOCOALE SECRETE INTERZISE PRIN LEGE ÎNTRE SRI ȘI DNA sa fie devoalat ... ATUNCI , Abia atunci se va vedea adevărata față a acestui sistem ticăloșit SECURIST PDL PNL CIUMA NEAGRĂ și WC JOHANIS... Vor ieși la iveală condamnările datele de DNA la comandă politică , sentințele pronunțate în altă parte decât sălile de judecată, Numărul uriaș de românii INTERCEPTAȚI ,....Ce mai un SISTEM pe care la recunoscut Traian Băsescu când a declarat că : E ȘTIU CE SPUN, ROMÂNIA E UN STAT MAFIOT !!!!!....Un stat MAFIOT care are sprijin din exteriorul țării ( sprijin care sa văzut în condamnarea nedreaptă a României prin acel MCV care a venit că după acel dictat de la Viena în care am pierdut Ardealul )..În PARLAMENTUL EUROPEAN care sa amestecat grav in treburile interne ale ROMÂNIEI...