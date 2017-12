ICR Praga organizează un spectacol liric dedicat poetului Mihai Eminescu

17:07:42 / 09 Ianuarie 2016

Spectacol liric dedicat lui eminescu

Sper ca aceasta manifestare omagiala sa nu ramana unica ci sa fie abordata ,ca o obligatie de onoare ,cel putin de catre toate centrele Innstitutului Cultural Roman .Daca nu acum,atunci când si daca nu pentru geniul eminescian atunci pentru cine? Sa nu uite ICR -ul ca sub domnia Patapievici si-a dobandit oprobiul public pentru modul cum s-au cheltuit sume imense pentru deturnari facute pe sub masa din banii publici ,cheltuieli uriase fara nicio legatura ca reprezentarea in lume a adevaratelor valori culturale cu care se identifica poporul nostru .