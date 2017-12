ICUTR Cluj a reluat operaţiile duble de transplant pancreatic şi renal, după opt ani

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj a reluat săptămâna trecută, după o întrerupere de opt ani, operaţiile duble de transplant pancreatic şi renal, beneficiarii primelor intervenţii fiind doi pacienţi, de 41 şi 36 de ani, cu insuficienţă renală şi diabet zaharat de tip I.

"Diabetul zaharat este o problemă majoră de sănătate, iar cel de tip I, asociat cu insuficienţă renală decompensată, la ora actuală nu are o rezolvare bună în lume, pentru că insulina administrată pentru controlul diabetului nu îl controlează, iar pacienţii au variaţii mari ale glicemiei astfel încât, uneori, mor în comă hipoglicemică. Insuficienţa renală care se asociază după ce diabetul distruge rinichii progresează repede. Noi am efectuat în 2004 primul transplant dublu pancreatic şi renal, iar până în 2006 am realizat şapte intervenţii. Am întrerupt opt ani şi am reluat operaţiile săptămâna trecută, efectuând un transplant dublu de pancreas şi rinichi, la un pacient de 41 de ani din Mediaş, urmat, luni, de unul la o pacientă de 36 de ani din Baia Mare", a declarat Şeful ICUTR Cluj, Mihai Lucan. Potrivit acestuia, transplantul dublu s-a reluat după ce s-a constatat că tratamentul cu insulină, transplantul de celule pancreatice şi dializa nu au fost suficiente, soluţia pentru bolnavi fiind transplantul pancreatic şi renal.