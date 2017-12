„Ideea că aş putea-o lua razna definitiv m-a ţinut în viaţă”

După experienţa de la Viena, unde a stat internată aproape patru luni şi a fost operată, fiind diagnosticată cu pancreatită acută, vedeta TV Teo Trandafir mărturiseşte că a fost ţinută în viaţă de ideea că ar „putea-o lua razna definitiv\". „Am avut tot timpul consult psihiatric, în limba engleză. Venea întâi psiholoaga, după care psihiatra... care îmi spuneau acelaşi lucru: „Vezi că, după o boală ca asta, oamenii o pot lua razna rău!”. Nu ştiu cum să zic, dar ideea că aş putea-o lua razna definitiv şi că viaţa mea s-ar putea schimba şi din punctul ăsta de vedere m-a ţinut în viaţă. În plus, cele două m-au încurajat tot timpul, mai ales atunci când făceam progrese, pentru că am avut lipsuri de memorie. Nu-mi aduceam aminte bucăţi întregi din viaţa mea, nici acum nu mi le aduc aminte pe unele... De exemplu, nu-mi aduc aminte cum îi cheamă pe anumiţi actori şi mi-e frică să pornesc discuţia despre unii dintre ei căci, la un moment dat, ştiu că o să mă împiedic la nume\", a spus Teo Trandafir.

Vedeta TV este „bântuită” şi acum de coşmarul prin care a trecut, mărturisind că, deşi are „dezlegare” din partea medicilor să mănânce orice, nu se încumetă decât să guste. Spre exemplu, la ziua fetiţei sale, Maia, nu a mâncat decât puţin tort. „Recunosc că l-am mâncat cu foarte multă teamă. Nu că mă-ngraş, dar dacă se întâmplă ceva? Nu mi s-a întâmplat nimic. Altă dată am mâncat seminţe... La fel, nu mi s-a întâmplat nimic. Dar mi-e frică să nu se întâmple ceva, iar medicul să nu fie lângă mine...\", a spus Teo.

În prezent, fiecare zi din viaţa lui Teo este o luptă pentru revenirea la normal. Cât timp fiica sa este la şcoală, dimineaţa, stă întinsă în pat, iar când micuţa soseşte acasă, este... „drepţi”, pentru a nu o îngrijora. Deşi face gimnastică de recuperare, se uită la filme şi încearcă să fie optimistă, are şi momente de cădere. „Când m-am ridicat brusc din pat şi am uitat complet că sunt în situaţia în care sunt şi am căzut între pat şi calorifer şi acolo am rămas! Pentru că nu am putut să mă mai ridic deloc să ajung la telefon. Am stat juma\' de oră căzută acolo şi am jelit! Doamne, ce am fost şi ce-am ajuns!”, spune, cu durere, Teo.

Aceasta s-a întors în ţară, pe 20 aprilie, după aproape patru luni de spitalizare la Clinica AKH din Viena.