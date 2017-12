Ideile reciclate ale PNL: Bacalaureatul diferențiat și Ziua meseriilor

08:50:47 / 20 Mai 2017

CE ESTE BACALAUREATUL

De la Spiru Haret pana astazi , nimeni nu a fost sincer preocupat si calificat ca sa reformeze , sa modernizeze invatamantul , cu exceptia perioadei socialiste , nici ea scutita de unele aspecte negative . Pe vremuri cartea era numai invatatura . Prea mult a durat perioada in care s-a spus " ai carte ai parte ". Elevii trebuie sa stie ca in capitalism scoala nu da niciun drept pe care nu va putea sa si-l instituie singur prin valoarea personala . Cineva , al carui nume nu-l citez , a spus ; " bacalaureatul este o loterie . In afara de de rezultatele absurde care par sa arate ca doua treimi din tineretul tarii este tampit si de fenomenul ca elevii cei mai bine pregatiti si inzestrati cu inteligenta de elita , nu se pot lipsi de umilirea de a cere , in acuns comisiei o protectie de care nu au nevoie , bacalaureatul este barbar , imoral , antipedagogic , si antipatriotic . Bacalaureatul , examenul examenelor , pare o sinistra imitare a unui procedeu sportiv dus la absurd : un copil care , antrenat timp de opt ani a izbutit sa strabata 50 km pe zi , sa-l pui in anul al 8-lea sa strabata intr-o zi de opt ori cate 50 km - " materia " celor opt ani de studiu ". In conditiile politice , economice si sociale in care se gaseste astazi Romania , nimic nu se poate schimba in bine atata timp cat asa zisele reforme sunt apanajul politicianismului dovedit a fi criminal . Nu exista reforma perfecta si nici nu va exista . Tebuie pornit de la idea ca si o lege imperfecta , aplicata aplicata cu profesionalism , cu competenta si raspundere , si care sa dea profesorului dreptul la o larga initiativa , poate sa dea rezultate bune , cu conditia ca profesorul sa fie la inaltimea misunii sale , dar si cu conditia ca sa fie rasplatit pe masura , nu umilit cu salarii de mizerie . Doua feluri de bacalaureat nu este o solutie . Bacalaureatul trebuie sa demonstreze ca absolventul de liceu este matur , ca are cunostintele necesare de a urma studii superioare potrivite cu calitatile sale intelectuale . Cine nu reuseste la bacalaureat sau nu vrea sa paricipe la examen , sa primeassca cetrtificatul de absolvent de liceu , certificat cu care sa se poata inscrie la scolile si cursurile profesionale .