Identificarea hârşovenilor certaţi cu legea, după imaginile video

Străzile oraşului Hârşova se află de aproximativ şase luni sub supraveghere video, în urma finalizării proiectului cu finanţare europeană „Achiziţionarea şi instalarea de sisteme de supraveghere pentru creşterea siguranţei publice şi prevenirea criminalităţii”. „Este un proiect mai vechi pentru care cu greu am obţinut contractul de finanţare. Poate că, dacă nu am fi avut atâta birocraţie la nivel de autorităţi de management, am fi vorbit despre finalizarea acestui proiect de acum doi ani. Important este însă că s-a realizat proiectul, chiar dacă numărul camerelor de supraveghere a fost redus aproape la jumătate faţă de solicitarea iniţială. Pot spune că şi-a dovedit deja eficienţa, imaginile surprinse pe camerele video fiind folosite pentru prinderea unor localnici certaţi cu legea. De altfel, scopul acestui proiect a fost acela de a reduce infracţionalitatea”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. Cu cele 3,5 milioane de lei venite de la Uniunea Europeană, au fost montate în Hârşova 140 de camere video, intenţia autorităţii locale fiind aceea de a amplasa încă 100 de camere.