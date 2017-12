„Iepuraşi” sexy, pe plaja din Mamaia

Numeroşi... „iepuraşi” sexy au atras privirile turiştilor, cât şi ale constănţenilor, sâmbătă după-amiază, pe plaja din dreptul hotelului Flora din Mamaia, unde a avut loc o super-petrecere cu multe fete frumoase, multă bere şi jocuri interactive. Invitatele speciale au fost modelele Roxana Dobre, Irina Georgescu şi Vika Jigulina, protagonistele unor pictoriale incendiare, apărute, anul acesta, în revista „Playboy”.

Prezentatorii show-ului au fost vedetele tv Mihai Morar şi Daniel Buzdugan, care i-au invitat pe cei de pe plajă să danseze cu fetele costumate în iepuraşi, apoi le-au chemat pe rând, pe invitatele speciale, pentru a interacţiona cu publicul şi pentru a oferi autografe. Deşi domnii s-au... călcat pe sandale, pentru a primi postere şi semnăturile „iepuraşilor” Roxana, Irina şi Vika, au existat şi numeroase doamne care le-au admirat pe fete şi le-au cerut autografe.

La petrecere s-a dansat pe muzică dance şi latino, iar domnii au imortalizat cu aparatele de fotografiat superbele dansatoare, cât şi pe cele trei vedete, Roxana, Irina şi Vika, cea din urmă etalându-şi, spre finalul party-ului, şi calităţile de DJ.

„Petrecerile de pe plajă mă încântă de fiecare dată şi este normal ca fetele să-şi pună aici în valoare calităţile, însă nu trebuie neapărat să arate totul. Dacă am pozat nud, nu înseamnă că trebuie să mă afişez public la fel. Nu mă simt incomod, chiar dacă întâlnesc privirile insistente ale bărbaţilor peste tot unde mă duc. Nu am multe complimente pentru bărbaţii care intră în vorbă sau încearcă să intre în vorbă cu îndrăzneală, dar pot spune că, până în prezent, am avut noroc doar de băieţi educaţi şi fără fiţe”, a declarat modelul şi „iepuraşul” Roxana Dobre.