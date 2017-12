Iepuraşul liberal

După declaraţiile şoc ale lui Sorin Andrei, surprinzător, în PNL Mangalia, s-a aşternut din nou liniştea caracteristică perioadei de hibernare. Pentru unii liberali, poziţia celui mic care bea lăptic este una privilegiată. De aceea, în acest context, la momentul respectiv, “tupeul” lui Sorin Andrei m-a entuziasmat oarecum. Într-un fel, de la distanţă, liberalul părea a fi un răzvrătit. Practic, pînă la el, în ultimii ani, la Mangalia, nimeni nu s-a mai forţat să pună punctul pe i. Mă refer strict la alfabetul politic. Nu este numai vina liberalilor că Zanfir Iorguş şi-a creat de unul singur o aureolă de mare conducător! Şi reprezentanţii celorlalte partide, cu excepţia PSD, s-au lăsat antrenaţi în jocurile fostului primar. Inclusiv Partidul Conservator. Şi asta, atenţie, în ciuda faptului că Ion Mincă, în calitatea sa de lider, pozează în “mîna de fier” a oraşului! Înclin să cred că nu are niciun merit în ce priveşte pacea încheiată cu domnul Zanfir, pentru că Mincă e prea cuminţel în ultima vreme, atitudine care nu-l caracterizează, cunoscut fiind felul său gălăgios de a se manifesta… După ce şi-a atacat voalat şefii de partid de la nivel municipal şi judeţean, Sorin Andrei s-a retras în propria-i carapace. Practic, după anunţarea candidaturii sale la şefia acestei formaţiuni politice, nu s-a mai întîmplat nimic! Reamintesc că, în discursul său, Sorin Andrei a precizat că militează pentru revenirea PNL Mangalia la adevărata sa identitate. Trebuie să recunosc că, la vremea respectivă, am crezut în vorbele domnului Andrei, cu care, de altfel, am purtat o lungă discuţie pe această temă. Pentru a risipi starea de confuzie generată, pe bună dreptate, de declaraţiile sale, Sorin Andrei a precizat că se referă, fără ocolişuri, la scoaterea PNL Mangalia de sub influenţa nefastă a deputatului Zanfir Iorguş, liderul pedeliştilor mangalioţi. Circumstanţele acestei situaţii de-a dreptul hilare sînt cunoscute. Ca atare, nu mai revin asupra lor. După ieşirea şoc la rampă a lui Sorin Andrei, la două zile distanţă, au urmat cîteva replici în presă. Mai mulţi liberali au anunţat că îl susţin pe cel care candidează pentru şefia partidului. Mă tem că, precum Crin Antonescu la scară naţională, Sorin Andrei s-a stins înainte de a se aprinde temeinic! După ce a spart tăcerea din PNL Mangalia, ar fi trebuit să fructifice elementele surpriză pe care le-a creat. Asta, precizez, în condiţiile în care ce spune este şi adevărat! Dacă e un candidat autentic la şefia PNL Mangalia, Sorin Andrei nu trebuia să slăbească ritmul. Mai ales că are foarte multe puncte de recuperat la capitolul credibilitate. După cum am mai comentat la această rubrică, politicienii din teritoriu spun că, în realitate, domnia sa face jocurile deputatului pedelist Zanfir Iorguş. Alţii sînt convinşi că Oleniuc, actualul preşedinte al PNL Mangalia, nu va renunţa la un nou mandat şi că, în această ipostază, nu face decît să ia pulsul membrilor de partid. Într-o astfel de variantă, e posibil ca Sorin Andrei să joace rolul unui simplu iepuraş, că tot vorbea domnia sa despre rolul şi importanţa “urecheaţilor” în perspectiva alegerilor interne. În rest, ploile din ultimele zile au provocat o nouă stare de lehamite în PNL Mangalia. Chipurile, liberalii au ca principală prioritate soarta Consiliului Local, numărîndu-se printre cei care, după sentinţa Tribunalului Constanţa, îşi suflecă mînecile pentru o nouă rundă de răfuieli politice. Atitudinea unor consilieri locali, nu numai de la PNL, constituie o dovadă clară că, la Mangalia, cafturile politice vor continua cu o intensitate şi mai mare. Desigur, cei care au de pierdut sînt tot cetăţenii, obligaţi, din cîte constat, să asiste la acest nesfîrşit circ politic! Ce-i drept, ne aflăm în plin festival al circului politic. Atît la nivel naţional, cît şi în teritoriu. Circ politic fără pîine.