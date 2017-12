Ierarhia propusă pentru Sănătate în Legea salarizării, respinsă

Federaţia “Solidaritatea Sanitară” respinge ierarhia propusă pentru sectorul sanitar prin proiectul Legii unice de salarizare, atrăgând atenţia că actuala grilă de salarizare nu este cea stabilită de experţii Băncii Mondiale (BM). Comitetul Director al Federaţiei a stabilit, după studierea proiectului Legii unice de salarizare, că acesta nu corespunde ierarhiei stabilite de experţii BM. “Nu suntem de acord cu modalitatea de transpunere a ierarhiei stabilite de comisia de experţi în ierarhia propusă în actuala formă a Legii unice pentru sectorul sănătate deoarece nu s-a respectat ierarhia stabilită şi nici cu grila cu 15 coeficienţi de ierarhizare. Astfel, medicul primar are coeficientul şapte (637 puncte) în ierarhia cu nouă coeficienţi stabilită de comisia de experţi ai BM şi are doar coeficientul 5,77 (clasa 72) în ierarhia cu 15 coeficienţi propusă în forma actuală a legii (când ar fi trebuit să aibă cel puţin 8,75 dacă se extinde grila de la 12 la 15 coeficienţi)”, se arată într-un comunicat al Federaţiei “Solidaritatea Sanitară”. Sindicaliştii mai arată că şi asistentul medical are coeficientul patru (364 puncte) în ierarhia cu nouă coeficienţi stabilită de comisia de experţi ai Băncii Mondiale şi are doar coeficientul 3,04 (clasa 46) în ierarhia cu 15 coeficienţi propusă în forma actuală a legii, deşi ar fi trebuit să aibă cel puţin cinci dacă se extinde grila de la 12 la 15 coeficienţi. “Solicităm publicarea procedurilor după care ierarhia stabilită de comisia de experţi ai BM pe eşantionul selectat a fost extinsă la toate funcţiile bugetare şi apoi s-a făcut trecerea la grila cu 15 coeficienţi. În opinia noastră există mari discrepanţe între ierahia stabilită de comisia de experţi şi proiectul de lege”, precizează “Solidaritatea Sanitară”.