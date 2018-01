Ieșirea „jmekerească“ a Fondului Proprietatea

Fondul Proprietatea (FP), această minunată instituție creată în 2005, prin asumarea răspunderii Guvernului Tăriceanu, adică brusc, fără dezbatere, pentru despăgubirea foștilor proprietari de imobile naționalizate, continuă nestingherit operațiunea de auto-dezintegrare, începută tiptil prin 2014, an în care fondurile speculative americane care-l dețin au hotărât să-și marcheze profitul și să își facă un glorios exit din România, notează avocatul Gheorghe Piperea, care nu-i mai dă FP decât maximum doi ani de viață - „Se pregătește o a zecea operațiune de răscumpărare a propriilor acțiuni. Legal, asta duce la anularea lor și, consecutiv, la reducerea capitalului social, cu posibilitatea restituirii către acționari a unei părți din aport, care este scutită de orice taxe și impozite. Operațiunea s-a făcut de trei ori până acum, cam de fiecare dată în ianuarie și cam de fiecare dată în sumă de circa 100 milioane euro. Acest tip de marcare a profitului este cel mai jmeker tip de exit de fond speculativ, unic în istorie. În timp ce fondurile fac grămadă, an de an, easy and free money, proprietarii de imobile naționalizate, pentru care statul a cheltuit 16 miliarde lei, cedând și 20% din economia națională, gratis, vor rămâne nedespăgubiți. Deciziile CEDO și Constituția și cu atât mai puțin legile fiscale și bugetul tot mai deficitar al României nu mai contează. Contează doar măreața decizie din 2005 de a crea acest Fond, pentru a mulțumi niște foști ambasadori și actuali manageri expați de bănci, aflați în consiliul de supraveghere al FP“.