iGaming Academy the anti-money Laundering a pus multe semne de întrebare

Industria jocurilor de noroc cunoaşte o ampăa dezvoltare în ultimii ani. Reglementarea acesteia în mai multe state europene a dus la o creştere atât a profiturilor operatorilor care s-au conformat şi au obţinut licenţe, cât şi a încasărilor la bugetele statelor care au reuşit să construiască un cadru legal.

Aceste reglementări ţin cont de recomandarile Uniunii Europene cât şi de legislaţia din ţările în care operatorii îşi desfăşoară activitatea. Politicile de subsidiaritate, prin care statul este recunoscut ca principala autoritate în organizarea şi reglementarea jocurilor de noroc, şi cooperarea cu operatorii din domeniu şi consumatorii, au făcut ca în unele ţări să se realizeze medii sigure, stabile şi eficiente pentru activităţile din domeniu. Şi cum banii sunt consideraşi ,,ochiul dracului”, era normal ca şi gruparile infracţionale internaţionale să încerce să profite de această dezvoltare. Considerat iniţial un domeniu destul de greu de abordat de către infractori, gambling-ul a devenit o ţintă clară în ultimii ani.

În aceste condiţii majoritatea operatorilor au încercat să specializeze personal în identificarea tentativelor de fraudă economică şi de spălare de bani. De fapt lipsa de experienţă şi expertiza a personalului responsabil a fost principalul factor de vulnerabilitate al operatorilor de jocuri de noroc. Într-un interviu, Alex Henderson, Head of AML at The Ritz Hotel Casino, expert în identificarea sub acoperire a slăbiciunilor operatorilor, a declarat: ,,Lipsa de cunoştinţe este principalul impediment în implementarea regulilor. Nu mă refer doar la angajaţii de nivel inferior, ci la managerii MLRO (Money Laundering Reporting Officer ) şi AML (Anti money laundering) al căror nivel de cunoştinţe mă sperie. Am întâlnit MLRO care nu ştiau să îintocmească un raport de activitate suspectă (SAR), unii nu cunoşteau metodele primitive de spălare a banilor şi cum să le identifice”.

Pentru a veni în sprijinul operatorilor, iGaming Academy, la centrul de training din Malta, a organizat iGaming Academy the anti-money Laundering, un curs destinat conducerilor operatorilor de jocuri şi în special personalului cu atribuţii în acest domeniu, dar şi altor persoane care desfăşoară activităţi în domeniu sau în domenii conexe. Acesta a fost concentrat pe combaterea finanţării terorismului prin armonizarea politicilor operatorilor cu cerinţele organismelor de reglementare internaţionale cum ar fi Autoritatea pentru jocuri de noroc din Malta sau Comisia Britanică de Jocuri de Noroc şi prin implementarea directivelor europene în acest sens.

Cursanţii au studiat modalităţi de identificare şi raportare a tentativelor de fraudă si de spălare de bani. Acestora le-au fost prezentate şi argumentate stadializarea procesului de spălare a banilor şi felul în care aceştia pot fi mişcaţi şi ascunşi în lume. beneficiind de dezvoltarea rapidă a mijloacelor de informare financiară, a tehnologiei şi a mijloacelor de comunicaţii. Cursanţilor, printre care şi reprezentanţi ai unor puternice cazinouri online cum ar fi Betfair, Winmasters Cazino, Williams Hill, le-au fost prezentate exemple concrete de vulnerabilităţi ale cazinourilor, descoperite şi detaliate de experţi în identificare sub acoperire.

Cursurile au fost organizate sub tutela Conexus Group, lider în consultanţă , formare profesională şi dezvoltare profesională continuă. Prin companiile deţinute, grupul ajută la transformarea şi extinderea firmelor în toate stadiile dezvoltării cooperatiste, iniţiind personalul în identificarea oportunităţilor de creştere şi colaborare şi capitalizarea eficientă a acestora.