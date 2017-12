Igaş pregăteşte restructurarea Poliţiei

Ministrul de Interne, Traian Igaş, a declarat, ieri, că intenţionează ca, în perioada următoare, să restructureze Poliţia. \"În perioada următoare voi trece la o reorganizare a Poliţiei, chiar la o restructurare\", a afirmat Igaş la dezbaterea bugetului MAI în Comisiile parlamentare de administraţie. Ministrul a mai spus că MAI are poliţişti peste norma europeană şi că structurile IGPR nu sunt bine organizate. \"Ne situăm peste norma europeană în privinţa numărului poliţiştilor. Nu suntem destul de bine organizaţi. În loc să găsim poliţistul pe stradă, îl găsim pe sub un birou\", le-a spus Igaş parlamentarilor. Acesta a promis că va rezolva problema, explicând, însă, că are nevoie de timp. Ministrul de Interne a precizat că o parte dintre oamenii legii se vor regăsi în poliţia locală. Întrebat, după audierile din comisii, dacă se vor face disponibilizări în rândul poliţiştilor şi jandarmilor, Igaş a răspuns: \"Este posibil\". \"Încă facem evaluări, sper ca, până la sfârşitul anului, acestea să fie definitivate, dar, până atunci, nu aş vrea să fac alte comentarii. Este posibil să avem oameni care să plece din minister. Nu pot să dau o cifră în acest moment\", a precizat Igaş. Traian Igaş a fost prezent la Comisiile de administraţie publică pentru a prezenta bugetul MAI.