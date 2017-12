Iggy Pop, declarat Legendă Vie

Starul punk-rock american va primi premiul pentru întreaga activitate, Living Legend Award, la gala Marshall Classic Rock Roll of Honour, ce va avea loc pe 2 noiembrie, la Londra. Iggy Pop, solistul trupei The Stooges, va primi Living Legend Award, un premiu care, în 2008, a revenit unei alte legende vii a muzicii, Ozzy Osbourne. ”Toţi acei ani de cîntat în tavernele şi în palatele ciudatului univers al muzicii rock sînt în sfîrşit buni şi ei la ceva”, a declarat Iggy Pop. ”Celelalte persoane care au primit acest premiu sînt absolut extraordinare şi mă simt foarte norocos că fac parte dintre ele”, a adăugat acesta.

Printre cîştigătorii din anii precedenţi ai acestui premiu se numără Jimmy Page şi Alice Cooper. Cîştigătorii celorlalte premii acordate la gala Marshall Classic Rock Roll of Honour vor fi stabiliţi în urma voturilor exprimate de cititorii revistei ”Classic Rock”. Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut un succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols sau Nirvana, declarîndu-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al punk-rock-ului, fapt pentru care a fost numit The Godfather of Punk sau The Rock Iguana, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordînd de energie.