Iggy Pop face reclamă pentru o companie de asigurări

Rocker-ul Iggy Pop este personajul principal dintr-un spot ce face parte din campania publicitară pe anul 2010 a companiei britanice de asigurări Swiftcover. Iggy Pop apare alături de o păpuşă Little Iggy, care a fost creată de echipa de designeri a emisiunii Spitting Image, ce a rulat pe postul ITV din Marea Britanie, între anii 1984 şi 1996. Acest program de televiziune a fost recompensat, în 1989, cu premiul BAFTA pentru montaj. În reclama tv, Iggy Pop, care asigură şi vocea pentru personajul Little Iggy, urmează să joace golf cu această păpuşă. Rocker-ul a participat şi la campania publicitară a companiei Swiftcover din anul 2009, care a stârnit puternice controverse în Marea Britanie şi a fost în cele din urmă interzisă.

Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut un succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols sau Nirvana, declarându-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al punk-rock-ului, fapt care i-a atras şi porecle precum The Godfather of Punk sau The Rock Iguana, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordând de energie. Iggy şi-a început cariera ca toboşar în diferite trupe de liceu, The Iguanas - prima dintre ele - fiind şi cea al cărei nume l-a inspirat în alegerea pseudonimului de scenă. În perioada anilor \'60 - \'70, Iggy Pop a fost membru de bază al trupei de punk-garage rock The Stooges, însă popularitatea sa a crescut odată cu startul carierei solo.