Iggy Pop, fascinat de scriitorul Michel Houellebecq

Iggy Pop, starul american de punk rock poreclit în industria muzicală ”Iguana”, a mărturisit pentru France Inter că este un admirator fervent al scriitorului francez Michel Houellebecq şi al ”logicii crude şi brutale pe care o impune scriitura sa”, potrivit ”Le Figaro”. Iggy Pop şi-a destăinuit admiraţia pentru Michel Houellebecq pe 18 martie, în timpul unei emisiuni la postul francez France Inter, unde și-a promovat noul album, ”Depression Post Pop”. Muzicianul punk a declarat că s-a inspirat din romanul lui Houellebecq, ”Posibilitatea unei insule”, când a creat albumul ”Préliminaires”, pe care sunt incluse piesele ”Les feuilles mortes” şi ”Je sais que tu sais”. ”Un element-cheie al scriiturii lui Houellebecq este maniera sa de a se exprima, formal, fără înflorituri, miezul frust al unui subiect, fie emoţional, fie politic, este livrat într-un stil concis, care-i întotdeaua forma în care se exprimă adevărul. Chestia asta e sfâşietoare la Houellebecq”, a spus Iggy.

Destăinuirile lui Iggy Pop nu sunt surprinzătoare, pentru că starul punk a fost adeptul unei vieţi trepidante, la limită, a adoptat o imagine de vagabond detaşat, care şochează scena muzicală, şi s-a expus în toată splendoarea în spectacole, fără sfială, furios, anarhist şi intransigent, asemănându-se unui tip de personaj pe care Houellebecq îl creionează în romane. Scriitorul francez e din aceeaşi... specie cu Iggy, căci romanele sale, scrise fără pudoare, sunt despre sex, dezumanizare şi societatea autistă, devastată de haos, pozitivism şi depresie, a cărei singură salvare o reprezintă religia unui hedonism practicat fără plăcere sau implicare emoţională. ”Houellebecq esenţializează tristeţea umană fără niciun strop de sentimentalism. Există o logică brutală şi tranşantă în scriitura sa”, a insistat, pătimaş, Iggy Pop.

Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut un succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols şi Nirvana, declarându-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al punk rockului, fapt pentru care a fost numit ”The Godfather of punk” şi ”The rock Iguana”, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordând de energie. Iggy Pop a fost primul cântăreţ care a plonjat de pe scenă, sărind pe spectatorii din public (stage-dive), cu ocazia unui concert pe care l-a susţinut în Detroit, SUA, dar s-a şi rănit destul de grav de câteva ori, cu ocazia unor astfel de salturi ulterioare. Rockerul obişnuia să le pipăie pe femeile din public, să se tăvălească pe scenă pe cioburi de sticlă, să se dezbrace în public şi să vomite pe scenă.

Iggy Pop şi-a început cariera ca toboşar în diferite trupe de liceu, The Iguanas - prima dintre ele - fiind şi cea al cărei nume l-a inspirat în alegerea pseudonimului de scenă. În perioada anilor '60 - '70, Iggy Pop a fost membru de bază al trupei de punk-garage rock The Stooges, însă popularitatea sa a crescut odată cu cariera solo, hituri precum ”Lust for Life”, ”I'm Bored”, ”Real Wild Child”, ”Candy”, ”Tonight” şi ”The Passenger” fiind deosebit de bine primite de public, potrivit Mediafax.