Iggy Pop, imaginea noului parfum Paco Rabanne

Brandul Paco Rabanne lansează un nou parfum, care se va numi Black XS L\'Excès şi va apărea pe piaţă în 2012. După ce a făcut reclamă companiei de asigurări Swiftcover, într-un spot publicitar ce a fost interzis de Advertising Standards Authority, pentru că s-a aflat că Switfcover nu asigură muzicieni, rockerul Iggy Pop, în vârstă de 64 de ani, a preferat să se orienteze spre produse mai… parfumate. Black XS L\'Excès, care va include o versiune masculină şi una feminină, va fi lansat în luna ianuarie, în Franţa, printr-o campanie outdoor şi TV în care Iggy Pop pozează în imaginea oficială a parfumului. Numele parfumului, exces, în limba franceză, i se potriveşte cântăreţului american, care era considerat, în trecut, una dintre cele mai anarhiste personalităţi din industria muzicală. Iggy Pop a fost primul cântăreţ care a plonjat de pe scenă, sărind pe spectatorii din public (stage-dive), cu ocazia unui concert pe care l-a susţinut în Detroit; s-a şi rănit destul de grav, de câteva ori, cu ocazia unor astfel de salturi ulterioare. Rockerul obişnuia să le pipăie pe femeile din public, să se tăvălească pe scenă pe cioburi de sticlă, să se dezbrace în public şi să vomite pe scenă.

Trupa The Stooges, cunoscută şi sub numele de Iggy and The Stooges, formată în jurul solistului vocal Iggy Pop, a devenit faimoasă la sfârşitul anilor ‘60 şi începutul anilor ‘70, fiind considerată formaţia care a redefinit şi influenţat considerabil stilurile punk, alternative şi heavy. Trupa s-a destrămat în 1974, dar s-a reunit în 2003. Chitaristul Ron Asheton, unul dintre membrii fondatori ai grupului, în vârstă de 60 de ani, a decedat în SUA, în ianuarie 2009. Locul acestuia a fost preluat de James Williams, iar trupa Iggy and The Stooges a susţinut un turneu mondial în 2010. Trupa Iggy and The Stooges a susţinut un concert şi în România, în august 2011, în cadrul Festivalului Peninsula.