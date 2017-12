Iggy Pop, subiect de inspiraţie

Regizorul american Jim Jarmusch doreşte să realizeze un film despre starul rock Iggy Pop. Jim Jarmusch este cunoscut pentru pasiunea sa pentru muzică şi colaborările cu muzicieni celebri precum Joe Strummer, Neil Young, Tom Waits sau trupa The White Stripes. De asemenea, acesta este responsabil cu realizarea selecţiei unei zile din cadrul festivalului new-yorkez de muzică All Tomorrow\'s Parties. Regizorul filmului ”Stranger than Paradise / Mai străini decât Paradisul” declara recent, într-un interviu, că doreşte să realizeze un documentar despre Iggy Pop, pe care l-a avut ca protagonist în celebrul ”Coffee and Cigarettes”. Acesta a spus că ideea i-a venit la sugestia cântăreţului punk. Înainte de a se apuca de acest proiect, regizorul vrea să înceapă, anul viitor, filmările pentru noul său lungmetraj, care are un scenariu secret, dar are distribuţia aproape completă formată din Tilda Swinton, Michael Fassbender şi Mia Wasikowska. Jim Jarmusch îşi doreşte, de asemenea, să pună în scenă o operă pe care a scris-o împreună cu compozitorul Phil Klein şi care este dedicată omului de ştiinţă Nicola Tesla.

Jim Jarmusch este unul dintre cei mai importanţi regizori şi scenarişti contemporani. Printre filmele regizate de el se numără ”Down By Law” din anul 1986, ”Red, Hot and Blue” din 1990 şi ”Broken Flowers / Flori frânte” din 2005. Iggy Pop, pe numele său adevărat James Newell Osterberg, a avut un succes răsunător pe scena muzicii rock, numeroşi artişti, precum Sex Pistols şi Nirvana, declarându-se influenţaţi de stilul său inconfundabil. Considerat un inovator al punk-rock-ului, fapt pentru care a fost numit The Godfather of Punk sau The Rock Iguana, Iggy Pop este recunoscut pentru prestaţiile live cu adevărat spectaculoase, debordând de energie. Şi-a început cariera ca toboşar în diferite trupe de liceu, The Iguanas - prima dintre ele - fiind şi cea al cărei nume l-a inspirat în alegerea pseudonimului de scenă.