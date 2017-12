Ignatul, sărbătorit tradiţional la Constanţa

În fiecare an, pe 20 decembrie, românii sărbătoresc Ignatul, ziua fiind închinată Sfântului Ignatie al Antiohiei. În popor, această zi este cunoscută sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inătoarea. Se crede că, în noaptea de Ignat, porcii visează că vor fi tăiaţi. De acum încolo, nu se mai îngraşă şi nu mai mănâncă. Persoanele care lucrau în această zi erau pedepsite de Inătoare, o femeie bătrână, lacomă şi urâtă. La tăierea porcului nu trebuie să participe persoanele miloase, pentru că se crede că porcul va muri mai greu. În ciuda reglementărilor UE, potrivit cărora toate animalele trebuie sacrificate numai în abatoare autorizate, în mediul rural, ziua de Ignat se sărbătoreşte la fel ca în anii trecuţi. Pentru ca şi cei de la oraş să îşi aducă aminte de tradiţiile româneşti, ieri, la Restaurantul „La Proţap”, a avut loc o manifestare dedicată acestei sărbători. Un godac (porc) de aproximativ 250 de kilograme a fost expus în faţa restaurantului. „Facem acest lucru de când am deschis restaurantul, în urmă cu 11 ani. Este modul nostru a de păstra vii tradiţiile româneşti. Sărbătoarea Ignatului înseamnă începerea oficială a Sărbătorilor de iarnă”, a declarat proprietarul Restaurantului „La Proţap”, maestrul bucătar Niculae Nejloveanu. În faţa celor prezenţi, maestrul bucătar a tranşat porcul, explicând modul tradiţional de a realiza preparate din carnea acestuia. De la manifestare nu au lipsit muzica populară, vinul şi ţuica fiartă. După ce porcul a fost tranşat, cei prezenţi au participat la „pomana porcului”, degustând produse de porc specifice Dobrogei. De asemenea, de Crăciun şi de Revelion, Restaurantul „La Proţap” îi aşteaptă pe constănţeni cu un meniu special de sărbători.

POVESTEA LUI IGNAT. În credinţa populară, Ignat este un ţăran sărac, cu mulţi copii. În preajma Crăciunului, el a plecat la vânătoare, în pădure, unde s-a întâlnit cu Satana, deghizat în preot. Necuratul i-a oferit lui Ignat nouă porci, în schimbul a ceea ce are el acasă şi nu ştie. Strâmtorat, fără să fi găsit niciun vânat şi gândindu-se la copiii care îl aşteaptau acasă, ţăranul s-a învoit. Ceea ce nu ştia însă Ignat era că nevasta lui era însărcinată. Când a ajuns acasă, a aflat că tocmai i s-a mai născut un fiu şi s-a întristat, pentru că ştia că pe acesta va trebui să-l dea preotului în schimbul porcilor. Din fericire, în acea seară, Dumnezeu şi Sfântul Petru umblau pe pământ îmbrăcaţi în haine simple. Ei au cerut adăpost lui Ignat. Seara, Diavolul a venit să-şi ia plata. Dumnezeu l-a provocat, însă, la un concurs de ghicitori, în urma căruia Satana a pierdut. În acest fel, Ignat a scăpat de târgul făcut, putând să-şi păstreze fiul.